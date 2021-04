Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno rotto il silenzio e sono tornati sui social smentendo i rumors che li volevano in crisi. La coppia, nata al Trono Over di Uomini e donne poco più di un mese fa, ha così messo tacere quella che si è rivelata essere una fake news, compresa quella di una presunta gravidanza di lei.

U&D, Riccardo e Roberta si sono lasciati? Il gossip

Negli ultimi giorni, in rete non si è parlato d’altro che della presunta rottura tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. I due, usciti insieme da Uomini e donne all’inizio di marzo, da qualche giorno non postavano scatti di coppia e dediche romantiche sui rispettivi profili social, motivo per il quale in molti avevano sospettato che la loro relazione fosse già giunta al capolinea.

Anche il fatto che Roberta avesse eliminato le foto con Riccardo dal suo social network, aveva alimentato questo Gossip.

Roberta e Riccardo scherzano sulle voci di crisi: 'Gli piacerebbe eh?'

In queste ultime ore, proprio i diretti interessati hanno rotto il silenzio, smentendo le voci di crisi. Tra loro tutto procede a gonfie vele, come testimoniato da un video pubblicato sul profilo Instagram di Riccardo. Nel filmato, si vede la coppia mentre brinda ai gossip malevoli, scherzando sulle fake news che li vorrebbero in crisi: “Corrono voci, dicono che ci siamo lasciati, gli piacerebbe eh? Per queste voci che girano noi brindiamo”. Sempre nel video postato da Riccardo, Roberta Di Padua ha fatto un’allusione sarcastica riguardo al rumor su una sua presunta gravidanza: “Ho il ciclo.

A buon intenditor poche parole”. Di seguito si riporta il video pubblicato dalla coppia sui social network.

U&D, Roberta e Riccardo: l'amore continua

Anche sul profilo social di Roberta Di Padua è comparso un video in cui la donna è al supermercato in compagnia del fidanzato Riccardo. La coppia appare felice e sorridente, a dispetto delle malelingue che già parlavano di un possibile ritorno di fiamma di Guarnieri per la sua ex Ida Platano, la quale ha fatto ritorno a Uomini e donne in una delle ultime puntate.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sembra che il nuovo percorso della dama bresciana intrapreso nel programma di Maria De Filippi non interessi affatto a Riccardo e Roberta che continuano a viversi la loro unione lontani dalla Tv. Nonostante ciò, in molti sono sempre convinti che la coppia non stia facendo sul serio e che stia sfruttando la relazione solo per una visibilità mediatica.

Solo il tempo potrà dire dove sta la verità. Per il momento, tutto fa pensare che Riccardo e Roberta siano realmente innamorati.