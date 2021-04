Rocco Fredella, ex protagonista di Uomini e donne noto per la sua travagliata frequentazione con Gemma Galgani, è tornato a dire la sua proprio sulla sua ex fiamma, non risparmiando velenose frecciate, sostenendo che la donna sia alla ricerca di un amore che non esiste. L'uomo ha anche confessato come la fine della storia con Galgani lo abbia devastato, tanto da aver pensato di rinchiudersi in convento.

L'ex U&D Rocco punge Gemma: 'Deve fare pace con se stessa'

Rocco Fredella ex cavaliere del Trono Over di Uomini e donne, in una recente intervista ha espresso delle considerazioni sulla sua ex Gemma Galgani, ancora nel programma alla ricerca dell'amore dopo ben 11 anni dalla sua prima apparizione Tv.

A proposito di questo, Rocco non le ha certo mandate a dire dicendo: "Gemma deve fare pace con se stessa", per poi aggiungere che Galgani cercherebbe un amore che non esiste. L'ex cavaliere ha svelato come la frequentazione con la dama torinese lo abbia devastato, tanto da arrivare a scegliere, a un certo punto, di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Dal suo racconto, sembra che Fredella non abbia un buon ricordo di quel periodo della sua vita.

Rocco Fredella dopo l'addio a U&D e a Gemma: 'Volevo chiudermi in convento'

Durante l'intervista è emerso che Rocco ha capito che non sarebbe mai riuscito a conquistare Gemma nel momento in cui lei si rifiutò di passare la notte con lui al castello, dove l'ex cavaliere aveva organizzato per la dama una cena con tanto di carrozza e servitù.

Una delusione cocente per Fredella, che ha ricordato anche il periodo complicato attraversato dopo quell'episodio. Dopo aver lasciato U&D, Rocco avrebbe pensato di chiudersi in un convento per fare una sorta di pulizia mentale. L'ex cavaliere infatti, non credeva più nell'amore vero ma, fortunatamente, nella sua vita è entrata Doriana, con la quale tuttora è felicemente fidanzato.

Tornando invece a parlare di Gemma, Rocco Fredella riguardo alla presenza della dama torinese a Uomini e donne, ha affermato: "Lei fa parte del programma".

Uomini e donne, Fredella ha dimenticato Gemma con Doriana

Tornando invece alla sua attuale situazione sentimentale, Rocco Fredella ha svelato di essere molto innamorato della sua compagna Doriana.

L'ex cavaliere di Uomini e donne ha quindi trovato l'amore al di fuori delle telecamere. Una relazione quella con Doriana, che presto potrebbe essere coronata dai fiori d'arancio.

Fredella ha confessato di non escludere un futuro matrimonio, per il momento posticipato a causa della pandemia. A differenza della sua ex, Rocco ha trovato l'anima gemella mentre la dama torinese continua a collezionare delusioni all'interno del dating show di Maria De Filippi.