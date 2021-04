L'attesa sta per terminare anche in Italia. La diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy tornerà in onda su Fox (HD, canale 112 di Sky) il 20 aprile in prima visione assoluta. La programmazione italiana ripartirà dal settimo episodio, dopo lo stop del 9 febbraio in cui il pubblico ha assistito ad un mid-season finale altamente drammatico con il peggioramento e la conseguente intubazione di Meredith. Tuttavia, prima di vedere come si evolverà la vicenda al Grey-Sloan Memorial Hospital, bisognerà seguire la quarta stagione di Station 19 che tornerà in onda insieme al medical drama con il secondo crossover di questa stagione.

Dunque, andrà in onda alle 21:00 "Train in Vain", il sesto episodio dello spin-off e, a seguire, alle 21:55 "Disperata speranza", il settimo episodio della storica serie di Shonda Rhimes.

Crossover Station 19 4x06 e Grey's Anatomy 17x07: Andrew e Carina DeLuca all'inseguimento di Opal

L'episodio 4x06 di Station 19, dal titolo "Train in Vain" riprenderà la narrazione dall'episodio precedente, senza alcun salto temporale. Dean Miller (Okieriete Onaodowan) e Robert Sullivan (Boris Kodjoe), ingiustamente arrestati, verranno rilasciati grazie soprattutto a Victoria Hughes (Barrett Doss) che si esporrà in prima persona per avere giustizia. La trama centrale dell'episodio si concentrerà sulla storyline "crime" che coinvolgerà i medici Andrew (Giacomo Gianniotti) e Carina DeLuca (Stefania Spampinato).

I due fratelli, infatti, cercheranno di incastrare Opal, la trafficante di esseri umani, insieme a Maya Bishop (Danielle Savre) e Ben Warren (Jason George). Le anticipazioni americane rivelano che l'inseguimento della criminale porterà la vita di Andrew ad una svolta drammatica. La narrazione degli eventi continuerà nell'episodio 17x07 di Grey's Anatomy.

Trama Grey's Anatomy 17x07: DeLuca gravemente ferito, Maggie e Winston più vicini

Dopo l'episodio 4x06 di Station 19 il pubblico alle 21:55 potrà seguire lo sviluppo della vicenda di Andrew e Carina nell'episodio 17x07 di Grey's Anatomy, "Disperata speranza". Stando alle anticipazioni americane, dopo essere stato accoltellato, l'ex compagno di Meredith (Ellen Pompeo) verrà trasportato al Grey-Sloan Memorial Hospital dove sarà operato d'urgenza.

La storia di Andrew DeLuca avrà, purtroppo, un triste epilogo. Nel frattempo, Teddy Altman (Kim Raver) si confronterà con Tom Koracick (Greg Germann). Dopo aver rivelato ad Owen (Kevin McKidd) la verità su Allison, la dottoressa vorrà chiarirsi anche con il neurochirurgo che è ricoverato a causa del Covid. Intanto, mentre ci sarà un ulteriore avvicinamento tra Winston e Maggie, Jo Wilson (Camilla Luddington) comincerà a collaborare Cormac Hayes (Richard Flood). Secondo le anticipazioni, l'ex moglie di Alex Karev spingerà il chirurgo pediatrico a contravvenire alle regole per salvare la vita di un paziente.