Le riprese della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore sono già terminate da alcune settimane. Continua, invece, la programmazione della soap, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55. Stando alle anticipazioni diffuse sul web, le puntate dovrebbero far compagnia ai telespettatori almeno fino a metà maggio. In ogni caso, non si conosce ancora né la data in cui verrà trasmesso l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva, né il futuro della soap in termini di rinnovo. Tuttavia, riguardo a quest'ultimo punto e in attesa di comunicazioni ufficiali, pare che gli ottimi ascolti facciano pensare in positivo.

Gli ascolti de Il Paradiso delle signore battono la concorrenza: buone prospettive per il rinnovo

Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma il rinnovo de Il Paradiso delle signore potrebbe a breve diventare realtà. Attualmente, la soap sembra avere buone prospettive per il rinnovo che le farebbe raggiungere la sesta stagione (la quarta daily). Le storie della famiglia Guarnieri, degli Amato, delle Veneri e di tutti i personaggi che animano le vicende del grande magazzino milanese potrebbero continuare il loro percorso grazie agli ottimi ascolti registrati di recente dalla soap. Pare che le ultime puntate andate in onda su Rai 1 abbiano sfiorato il 19% di share, raggiungendo circa 2.173.000 spettatori.

Il cast ha ringraziato i telespettatori dell'affetto e della costanza con cui seguono giornalmente Il Paradiso delle signore. In particolare, Roberto Farnesi, interprete di Umberto Guarnieri, ha detto "grazie" al pubblico e ha postato nelle sue storie Instagram lo screenshot che riporta i dati auditel.

Alessandro Tersigni sulla prossima stagione de Il Paradiso delle signore: 'Disposto a continuare'

Per le fiction di lunga durata è consuetudine che ci sia spesso un rinnovamento nel cast. Perciò, in prossimità dell'interruzione de Il Paradiso delle signore i telespettatori si chiedono, nell'eventuale sesta stagione, chi tornerà nella soap e chi, invece, uscirà di scena.

A tal proposito, in una recente intervista, Alessandro Tersigni ha parlato del rinnovo e della sua permanenza nella soap. Per l'interprete di Vittorio Conti il ritorno sembrerebbe scontato, considerati gli ottimi ascolti. L'attore ha dichiarato: "Non si sa ancora se ci sarà la sesta stagione, ma ci sono i presupposti per realizzarla". Per quanto riguarda la sua presenza nella soap, ha aggiunto: "Sono disposto a continuare". Per Alessandro Tersigni, l'unico attore presente nella fiction sin dalla prima stagione, sarebbe una soddisfazione proseguire con l'evoluzione del personaggio.