Dopo tanti rumor, è arrivata la notizia ufficiale: How I Met Your Father sarà il sequel di How I Met Your Mother. I fan possono gioire di fronte alla notizia che, ormai, circola da un po' di giorni. La struttura narrativa, composta da 10 episodi, prodotta e distribuita da Hulu, sembra essere fedele a quella originale.

La trama del sequel

La notizia di un sequel di How I Met Your Mother ha letteralmente mandato in visibilio tutti gli appassionati della serie. L'idea è quella di ricreare la stessa atmosfera di quella principale, in un'era, però, ben diversa.

La protagonista sarà Sophie, interpretata da Hilary Duff, la quale oltre a recitare, sarà anche la produttrice della serie, affiancata anche dai creatori di HIMYM, Carter Bays e Craig Thomas.

I creatori principali, però, del sequel sono Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger. La trama della serie è ambientata in un futuro che vede protagonista Sophie, una mamma che racconta al proprio figlio come ha conosciuto suo padre, proprio come nell'originale. Durante il racconto, si farà un balzo indietro nel tempo, precisamente si ritornerà nel 2021, raccontando la storia di un gruppo di amici molto affiatati che sono alla ricerca della propria via, del loro io.

Un gruppo di amici che insieme cercano di capire cosa vogliono dalla vita, in un'era completamente diversa, circondati da Social Networks, Dating App e tutto ciò che si collega al mondo social di oggi.

Le prime parole di Hilary Duff

"In qualità di grande fan di How I Met Your Mother, sono onorata e anche un po' nervosa del fatto che Carter e Craig si fidino di me per il sequel della loro creatura".

È così che ha commentato la protagonista di How I Met Your Father. Nel post che ha pubblicato pochi giorni fa su Instagram, si dice "super excited to play Sophie".

Tutti si chiedono se il sequel renderà giustizia e sarà in grado di riprendere e trasmettere le stesse emozioni di HIMYM. Non ci resta che aspettare l'uscita della Serie TV, in programma nel 2022.

La storia di How I Met Your Mother

La serie tv creata da Craig Thomas e Carter Bays, andò in onda sulla CBS dal 19 settembre 2005 al 31 marzo 2014, per un totale di 9 strabilianti e acclamate stagioni.

La serie incentrata sulle vicende quotidiane di 5 amici, Ted, Marshall, Robin, Barney e Lilly nella "Big Apple", riuscì a colpire dritto al cuore di milioni di telespettatori. Il punto di partenza della sitcom potrebbe risultare tanto emblematico quanto kafkiano, dove il protagonista, possiamo dire principale, Ted Mosby decide di far accomodare i suoi due figli per raccontare loro 8 anni della sua vita, più precisamente per deliziare loro delle vicissitudini della sua vita prima dell'incontro con la loro mamma. Da qui, il titolo della serie.

La scrittura di questa sit-com è tanto divertente quanto geniale. HIMYM si alterna tra commedia e dramma, raccontando anche attraverso riprese del passato curiose, varie situazioni di vita in cui è davvero molto facile immedesimarsi.

E questo è proprio il bello di questa serie tv: le ragazzate di un tempo del trio Ted, Marshall e Lily, l'amore utopico di Ted nei confronti di Robin, le sbronze e le situazioni imbarazzanti di ognuno di loro, i viaggi, le serate passate al MacLaren's, gli addii e i ritorni, e il tempo che passa.