L'appuntamento con La rosa della vendetta continua ad appassionare il pubblico di Canale 5, pronto ormai a scoprire cosa succederà nel gran finale di questa di questa soap.

Le anticipazioni rivelano che l'attenzione sarà concentrata in primis sulle vicende di Gulcemal, dato che si assisterà al suo ritorno a casa a distanza di cinque anni dalla sua presunta morte.

Un ritorno a casa che si preannuncia emozionante per tutti i suoi familiari, in primis per mamma Zafer che verrà perdonata dal figlio per tutte le sue cattiverie del passato.

Gulcemal non è morto: come finisce La rosa della vendetta su Canale 5

La serie turca con Murat Unalmis saluterà il suo affezionato pubblico entro il prossimo novembre con un finale che porterà alla conclusione delle vicende di Gulcemal e Deva, dato che non è è stata prevista una seconda stagione in Turchia.

Tutti i familiari dell'uomo saranno provati dalla sua morte. Gulcemal è precipitato in un burrone cinque anni prima, per Deva non è stato facile rialzarsi e riprendere in mano la sua vita, ma lo ha fatto in primis per l'amato figlio Cemal, frutto proprio del suo amore per Gulcemal.

Anche Zafer non ha nascosto la sua sofferenza per quanto è accaduto, dato che il figlio si è tolto la vita proprio sotto gli occhi della mamma dopo un acceso scontro.

Gulcemal perdona sua mamma Zafer nel finale

La donna, nel corso degli anni, ha ammesso più volte di essersi pentita per tutto il male fatto al figlio e non ha mai smesso di sperare in un suo ritorno a casa.

Le anticipazioni sul gran finale de La rosa della vendetta rivelano che il miracolo si compirà nell'ultima puntata: Gulcemal è vivo.

L'uomo ritornerà a casa durante un evento pubblico che hanno organizzato in suo onore per ricordarlo e finirà per sorprendere tutti.

Gulcemal dimostrerà di essere cambiato e, in seguito a questo ritorno vorrà perdonare sua mamma Zafer, dimostrando di essere disposto a lasciarsi alle spalle le cattiverie e le brutte azioni della donna.

Zafer era stata spietata con suo figlio Zafer nelle puntate precedenti

Nelle precedenti puntate Zafer aveva cercato di ostacolare in tutti i modi la vita di suo figlio, tanto da provare a interrompere anche le sue nozze con Deva.

La donna, infatti, fece chiamare suo figlio pochi minuti prima del suo sì per confessargli la relazione che Deva aveva avuto in passato con Mert.

Una notizia inaspettata per Gulcemal, dato che la sua promessa sposa gli aveva sempre taciuto questa relazione, e aveva finito per mettere in discussione i sentimenti nei confronti della donna.