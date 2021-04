Secondo le anticipazioni delle puntate di DayDreamer che andranno in onda dal 3 al 7 maggio su Canale 5, Can confiderà ad Aziz di non provare nessun sentimento nei confronti di Sanem. Quest'ultima sarà ovviamente ferita dalle parole dell'uomo che ama, ma nonostante ciò farà di tutto per fargli recuperare la memoria. Nel mentre però apparirà una nuova donna che potrebbe rivelarsi una rivale della Aydin.

Can dirà ad Aziz di non provare niente per Aydin

Nelle puntate in onda la settimana prossima ,Sanem farà di tutto per far recuperare la memoria a Can e sembrerà riuscire nel suo intento.

Poi però Divit farà una confessione spiazzante ad Aziz. Il fotografo spiegherà all'uomo che purtroppo non riesce a provare nessun sentimento nei confronti della giovane scrittrice. Infatti per Can, la Aydin sarà una perfetta sconosciuta.

Intanto Sanem origlierà la conversazione tra Divit e Aziz e ci rimarrà molto male, ma allo stesso tempo non vorrà arrendersi. Nel mentre Leyla dovrà sopperire all'assenza di Can e sua sorella e non sarà per niente facile, anche se riuscirà a cavarsela alla grande.

Leyla riceverà una promozione da Can

Poco dopo Muzaffer prenderà la decisione di mandare Cengiz via di casa. Quest'ultima chiederà aiuto ai genitori di Sanem e Leyla. Intanto proprio quest'ultima riceverà una promozione da Can che gli riconoscerà i meriti, per il lavoro svolto nell'ultimo periodo.

In particolare, Divit promuoverà la sorella di Sanem, come nuova responsabile commerciale.

Nel mentre, il fotografo e la giovane protagonista riusciranno a passare nel tempo insieme, perché dovranno andare nell'ufficio di Nasim per una riunione di lavoro. I due però durante il tragitto non faranno altro che litigare. Entrando nello specifico della vicenda, Divit e Aydin litigheranno su quale sia la miglior strada da percorrere per raggiungere l'ufficio di Nasim.

Alla fine i due decideranno di procedere separatamente e la giovane scrittrice riuscirà ad arrivare alla riunione prima di Can.

Divit conoscerà una donna di nome Ayca

Successivamente, ci sarà la riunione lavorativa, però Can e Sanem non riusciranno a dissuadere Nasim a lavorare con l'inesistente regista Capello. Proprio per questo motivo, i due protagonisti arriveranno ad una decisione estrema, cioè dovranno trovare un attore che interpreti il ruolo di quel regista.

La giovane protagonista riuscirà a trovare un uomo che avrà tutte le carte in regola per interpretare il ruolo di Arthur Capello.

Intanto però i problemi per Sanem non finiranno qui e la ragazza non riuscirà a trovare pace. Infatti, Can conoscerà una donna di nome Ayca e tra i due ci sarà molta sintonia. Per Aydin, questo nuovo personaggio rappresenterà a tutti gli effetti una nuova rivale in amore.