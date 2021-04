Dopo varie voci su un possibile sequel di How I met your mother, finalmente è stata confermata la realizzazione di uno spin-off della Serie TV americana. Per il momento quello che si sa per certo è: la presenza nel cast come protagonista di Hilary Duff, che verranno girati dieci episodi e che s'intitolerà How I met your father. A commissionare lo spin-off è stata la piattaforma streaming americana Hulu, a dirigerlo e curarlo saranno anche gli ideatori della serie originale insieme agli show-runner di This is us. Gioie e dolori della protagonista saranno al centro delle varie scene con gli amici.

I primi dettagli dello spin-off

La nuova serie sarà curata da Elizabeth Berger e Isaac Aptaker, affiancati dagli ideatori della serie originale Craig Thomas e Carter Bays nel ruolo di produttori esecutivi. Come in How I met your mother anche in questo caso il racconto parte nel futuro e sarà la protagonista a raccontare al figlio come ha conosciuto suo padre. La città di New York farà da cornice alla storia e non mancherà un gruppo di amici al fianco di Sophie, il personaggio principale interpretato proprio da Hilary Duff.

Di voci di un seguito della serie con protagonista Ted Mosby se ne sentivano già nel 2014, quando Cbs aveva commissionato un episodio pilota. Il progetto purtroppo era naufragato, ma dopo sette anni dalla fine della serie originale rivede finalmente la luce.

Nello svolgimento della storia si farà un passo indietro fino al 2021, il periodo in cui i protagonisti cercano di capire chi sono e cosa vogliono dalla vita.

Le parole di Hilary Duff e dei produttori

Hilary Duff sarà Sophie, personaggio che secondo gli sceneggiatori farà innamorare gli spettatori. In questo momento è protagonista di un'altra serie, Younger, giunta alla sua settima e ultima stagione.

L'attrice ha commentato l'inizio di questa nuova avventura dichiarandosi molto fortunata nell'interpretare sempre personaggi meravigliosi e non vede l'ora di dare un volto a Sophie: "In qualità di grande fan di How I Met Your Mother, sono onorata e anche un po' nervosa del fatto che Carter e Craig si fidino di me per il sequel della loro creatura".

Anche Bays e Thomas, i due produttori esecutivi, hanno confermato la notizia ai fan: "Ragazzi, vi racconterò una storia incredibile: è la storia di come due scrittori hanno avuto la fortuna di realizzare la loro serie televisiva dei sogni per nove stagioni e ora riescono a passare il testimone a un nuovo team creativo che ha una nuova incredibile storia da raccontare, la storia di How I met your father". Hilary Duff non sarà solo parte del cast di attori, ma anche produttrice nella squadra di realizzazione.