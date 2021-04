Continuano le appassionanti storie all'interno della soap italiana Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle nuove puntate, in onda da lunedì 19 a lunedì 23 aprile saranno ricche di colpi di scena. A tenere banco sarà il rapporto tra Irene e Rocco. Il ragazzo cercherà di farsi avanti con la signorina Cipriani, ignorando l'amore che prova Maria nei suoi confronti. Il giovane magazziniere e la Venere bionda si baceranno appassionatamente ma successivamente Irene si sentirà in colpa nei confronti della sua coinquilina.

Adelaide si lascia prendere dall'agitazione

Le anticipazioni dei nuovi episodi, che verranno trasmessi dal 19 al 23/04 rivelano nel dettaglio che Irene otterrà finalmente ciò che ha desiderato da tempo: le attenzioni di Rocco. Il giovane magazziniere infatti, puntata dopo puntata, inizierà a provare dei veri sentimenti nei confronti della giovane Venere, a tal punto da baciarla. La signorina Cipriani però inizierà a sentirsi in colpa nei confronti della sua rivale in amore Maria. Tuttavia deciderà di non rivelare nulla del bacio alla sua coinquilina, che nel frattempo farà di tutto per cercare di avvicinarsi al suo compaesano. Nel frattempo Beatrice sarà protagonista di un confronto aperto con la cognata.

Marta cercherà di capire nel dettaglio quanto accaduto tra la mamma di Pietro e Serena e Vittorio. Alla luce di quanto rivelato, la ragioniera deciderà di mettersi da parte nella relazione con il dottor Conti. Intanto Umberto dovrà occuparsi di tutelare la sua reputazione, in seguito alle accuse di Cosimo. Quanto accaduto al Circolo infatti finirà su tutti i quotidiani e la contessa di Sant'Erasmo inizierà seriamente a preoccuparsi.

A quel punto Adelaide deciderà di agire d'astuzia: si recherà a casa di Gabriella, cercando di convincerla a tenere a bada il giovane Bergamini. Cosimo intanto si precipiterà a Villa Guarnieri per minacciare nuovamente Umberto, spingendolo a confessare tutta la verità sulla scomparsa di Ravasi.

Maria cerca le attenzioni di Rocco

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Rocco e Irene, nonostante la forte intesa, non capiranno cosa provano l'uno per l'altra. L'unica ad avere le idee chiare sarà Maria. La ragazza continuerà a provare dei forti sentimenti per il giovane Amato, sognando di coronare il suo amore con lui. Rocco però con il passare dei giorni sembrerà essere interessato a Irene e deciderà di mettere da parte la sua timidezza e farsi avanti con la giovane Venere, per cercare di approfondire la loro conoscenza. Purtroppo non avrà il successo desiderato: quando Rocco inviterà a cena Irene, lei non accetterà.

La ragazza continuerà a nascondere a Maria il suo legame con il giovane.

Nel frattempo al Paradiso, Armando e la signorina Moreau scopriranno il vero responsabile della contraffazione dei capi. Nel frattempo Giuseppe confesserà alla moglie che l'affare con il nuovo socio non sarà andato come previsto e per questo motivo non riuscirà a saldare il suo debito con Salvatore. A quel punto Agnese inizierà a distaccarsi dal marito e continuerà a pensare alla sua precedente relazione con il signor Ferraris.