Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 5 a venerdì 9 aprile su Rai 1, Vittorio Conti scoprirà il legame di sua moglie con Dante e ci rimarrà molto male. In tutto questo, l'uomo sarà anche in preda al delirio della febbre e avrà un grave malore. Nel mentre, ci sarà la morte improvvisa di Delfina Bergamini.

Vittorio scoprirà il legame tra Marta e Dante

Conti partirà per Parigi, ma durante il viaggio avrà un incidente. Poi l'uomo tornerà a casa e Beatrice si prenderà cura di lui.

Nel frattempo ci saranno i preparativi per Pasquetta e molti protagonisti si organizzeranno per trascorrere la giornata all'aperto. In particolare, Marcello si organizzerà per stare insieme a Ludovica. Invece Vittorio scoprirà il legame tra Marta e Dante e non vorrà più rivolgere la parola a sua moglie. Intanto, Gabriella sarà indecisa se far leggere a suo marito la lettera scritta dal padre.

Conti starà molto male per quanto successo con sua moglie Marta

Fiorenza e Adelaide saranno ormai ai ferri corti e quest'ultima sarà pronta a vendicarsi per quanto fatto dalla donna a sua nipote. Intanto Umberto tenterà di convincere Conti a chiamare sua moglie per un chiarimento, in quanto quest'ultima sarà molto preoccupata per il silenzio dell'uomo.

Poco dopo, Anna consiglierà a Gabriella di consegnare la lettera a Cosimo, ma una tragedia improvvisa la fermerà. Infatti Delfina Bergamini, improvvisamente, verrà a mancare.

Intanto Vittorio soffrirà sempre di più per quanto successo con sua moglie Marta. Nel mentre Dante vorrà avere un confronto con Umberto per dirgli che prova dei sentimenti sinceri per Marta.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Adelaide sarà molto preoccupata per Vittorio

Successivamente, Adelaide sarà molto preoccupata per le condizioni di salute del Conti e per questo motivo deciderà di mandargli un medico per visitarlo. Nel frattempo Salvatore e Gabriella avranno modo di parlare da soli e si confideranno i reciproci problemi. I due ex fidanzati ritroveranno la sintonia di un tempo.

Intanto Adelaide vorrà provarle tutte per salvare il rapporto con Vittorio, ma quest'ultimo sarà stufo delle intromissioni della donna nella sua vita privata.

Gabriella darà la lettera a Cosimo

Poco dopo Gabriella prenderà finalmente il coraggio per mostrare a Cosimo la lettera lasciata dal padre. L'uomo la leggerà e ne resterà sconvolto.

Invece Adelaide e Umberto cercheranno di trovare una soluzione alle vicende che riguardano Marta, soprattutto perché vedranno Vittorio che starà sempre peggio. Infatti il Conti avrà un malore e allo stesso tempo delirerà a causa della febbre molto alta. Arrivati a questo punto, Beatrice si sarà stufata di stare lì in disparte a guardare e vorrà risolvere la situazione.