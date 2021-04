La premiazione di Gabriella finisce con una scenata di gelosia nella puntata Il Paradiso delle Signore 5 di giovedì 29 aprile 2021 in onda su Rai 1 in prima visione assoluta. Cosimo, completamente fuori di sé per la faccenda legata alla lettera di Arturo che accusa Umberto, non riesce a reggere la tensione. A farne le spese è la moglie, proprio nel giorno in cui riceve il riconoscimento più importante della sua carriera.

Ne segue un litigio che lascia ben poche speranze al futuro di Gabriella e Cosimo. Una coppia che invece si riavvicina è quella di Armando e Agnese che, di fronte all'ennesima bugia del marito, capisce di aver fatto male a lasciare Ferraris per dare una seconda possibilità al marito.

Di seguito, la trama dettagliata.

Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni 139 giovedì 29 aprile 2021

Irene è cambiata e se prima provava una forte gelosia nei confronti di Maria, ora sembra volerla aiutare per conquistare Rocco. Dopo il bacio con il magazziniere, la Venere si sente in colpa e così architetta un piano per far scoccare la scintilla tra Maria e il giovane Amato. Che cosa avrà in mente? Rocco è geloso del giovanotto che sta lavorando alla riparazione delle biciclette. È evidente che ha un debole per Maria, che non perde tempo a corteggiare. La situazione si fa complicata.

Agnese e Armando tornano ai vecchi amati tempi

Il signor Amato ha fatto il passo più lungo della gamba e ha creduto erroneamente di poter far soldi in modo facile.

La sua truffa in combutta con Girolamo però non è andata a buon fine. Vittorio non sa nulla grazie alla bontà di Agnese che, nonostante la delusione, ha deciso di coprire le malefatte del marito.

Giuseppe ha parlato chiaro con Salvatore: non ha i soldi per ripagare il debito. Deciso a rimediare ai suoi errori e a non mettere in difficoltà il figlio, lavorerà la notte in Caffetteria nel laboratorio di pasticceria.

Purtroppo però, la fiducia nei suoi cari è persa. Come svelano infatti le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Agnese si riavvicina ad Armando. I due fanno tesoro di un momento tutto loro molto dolce e sembrano tornare a quando erano innamorati e tanto felici.

Gabriella delusa da Cosimo

Al Circolo Gabriella riceve il premio come stilista migliore dell'anno.

È felice e soddisfatta, ma non del tutto. Cosimo è distante, immerso nei suoi pensieri rivolti alla lettera di Arturo e alle accuse nei confronti di Umberto. Ormai è un'ossessione. Salvatore arriva al Circolo e porta i pasticcini. Si congratula con Gabriella e Cosimo li vede. Accecato dalla rabbia per la loro papabile complicità, fa una scenata epica che lascia tutti i presenti senza parole. Il litigio tra Cosimo e la moglie prosegue anche a casa e lascia ben poche speranze. È la fine di un matrimonio già fragile di suo? Non resta che attendere le prossime anticipazioni.