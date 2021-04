Cosimo e Gabriella si lasciano nel finale di stagione de Il Paradiso delle Signore? Questa è la domanda che i telespettatori si stanno facendo dopo gli ultimi eventi. Nelle puntate della soap che andranno in onda su Rai 1 dal 26 al 30 aprile 2021, la bella Rossi riceverà un ambito premio per la sua attività da stilista ma la sua gioia si trasformerà ben presto in dolore. A dare una svolta inaspettata al matrimonio di Cosimo e Gabriella sarà Salvatore che, evidentemente, non ha mai smesso di amare la sua ex. A compromettere tutto sarà Bergamini con una scenata di gelosia che gelerà tutti i presenti al Circolo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Cosimo perde la testa

Nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 prossimamente, Gabriella riceverà un premio per la sua carriera da stilista e ovviamente ne sarà felicissima. Peccato che la sua gioia non verrà condivisa con lo stesso ardore da Cosimo, impegnato a tutto tondo a difendersi da Umberto e assicurarlo alla giustizia per la scomparsa di Ravasi. Bergamini però accompagnerà la moglie al Circolo per la cerimonia di premiazione, capendo di star agendo nel modo sbagliato trascurandola.

E qui arriva il bello. Alla cerimonia è presente Salvatore, incaricato di preparare i pasticcini e i drink. Gabriella ne è felice e tra i due è papabile la complicità mai sopita.

Cosimo li vede e non resiste, va su tutte le furie e perde la testa. Ne segue una scenata di gelosia che gela tutti i presenti. A Villa Bergamini la situazione precipita.

Gabriella e Salvatore, possibile svolta nel finale di stagione Il Paradiso delle Signore

Come raccontano le anticipazioni, Cosimo e Gabriella avranno un litigio che lascerà ben poche speranze.

Forse sarà l'occasione per la bella Rossi di capire chi ama veramente. Del resto l'avevamo vista in lacrime nel giorno del suo matrimonio con Bergamini, lacrime che non sembravano essere affatto di gioia.

Non dimentichiamo poi che Gabriella e Salvatore si sono baciati prima delle nozze, particolare che Cosimo non sa. E poi il riavvicinamento tra i due ex fidanzati nelle scorse puntate, che di certo non è di natura esclusivamente amicale.

Dunque, il tremendo litigio che metterà a confronto Cosimo e Gabriella potrebbe avere conseguenze inaspettate.

Salvatore è ancora nel cuore di Gabriella, questo si capisce. Chissà che nel finale di stagione la giovane sposina non si faccia coraggio e, con un gesto del tutto inaspettato, decida di lasciare Cosimo (al quale comunque è indiscutibilmente legata da un rapporto di profondo affetto) per vivere il suo amore con Salvo. Non resta che aspettare - con ansia - le prossime puntate.