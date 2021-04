Il personaggio di Fiorenza Gramini ne Il Paradiso delle Signore ha un ruolo determinante per le vite di Adelaide, Marta, Vittorio e Dante. Come raccontano le anticipazioni, la vicepresidentessa del prestigioso Circolo verrà asfaltata dalla contessa, decisa a salvare la reputazione dei Guarnieri e anche la sua posizione di prestigio. A parlare del personaggio di Fiorenza e dei suoi misteri è Greta Oldoni, l'attrice che presta il volto alla coraggiosa Gramini, non mancando di svelare interessanti retroscena.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, il crollo di Fiorenza

L'inarrestabile Gramini ha scoperchiato il vaso di Pandora facendo emergere la verità sul legame tra Marta e Dante. Vittorio ha provato a raggiungere la moglie per chiarirsi ma non ci è riuscito, vittima di un incidente per fortuna senza gravi conseguenze. Dante non ha assolutamente intenzione di rinunciare a Marta, come si vedrà nel corso delle puntate settimanali. Un atteggiamento che allontanerà ancora di più Vittorio dalla moglie.

Che cosa farà invece Fiorenza? Adelaide non è disposta a cedere, non lo ha mai fatto e di certo non sarà per la sua rivale Gramini. Anzi, la contessa la metterà ancora di più nell'angolo proponendo a Ludovica di candidarsi come vicepresidentessa del prestigioso Circolo, una mossa che metterà in ginocchio Fiorenza.

Una ferita che viene dal profondo

L'attrice che interpreta Fiorenza ne Il Paradiso delle Signore, Greta Oldoni, è stata intervistata da Tv Serial. Si è così scoperto qualcosa di più sul personaggio molto affasciante di Gramini, una donna disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi.

A prima vista Fiorenza non suscita molta simpatia, come ricorda anche Oldoni: ''Fiorenza è capace di dire cose terribili ma lo fa con l'eleganza che la contraddistingue''.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Di certo la bella Gramini non è una donna semplice e banale, così ammantata di mistero e verità mai confessate.

A proposito di segreti, pare che anche Fiorenza ne abbia uno ben custodito. Che cosa le è successo di così terribile per averla portata a maturare questo atteggiamento ostile e aggressivo verso la vita? ''Cerco di capire quale sia la ferita che si porta dentro'', dice a tal proposito Greta Oldoni.

Fiorenza userà Dante per i suoi scopi

In effetti di Fiorenza si conosce ben poco, se non qualche lato caratteriale che la contraddistingue e il fatto che abbia un marito opposto a lei e piuttosto sedentario, non certo disposto ad andare a New York insieme a lei. È però la cugina di Dante, che ha un ruolo predominante nelle attuali puntate della soap Il Paradiso delle Signore.

Ci sono ancora tanti colpi di scena che riguardano l'affascinante Gramini e a stuzzicare la curiosità è proprio l'attrice che la interpreta: ''Dante è una novità, Fiorenza capisce che tutto quello che ne consegue può essere usato per i suoi obiettivi''. Non è dunque così scontato che Dante e Marta siano destinati a dimenticarsi.