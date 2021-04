Il Paradiso delle Signore ha sempre delle sorprese da regalare ai numerosi telespettatori che si sintonizzano ogni pomeriggio su Rai 1 per seguire le vicende dei protagonisti. Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 29 aprile, Irene continuerà a impegnarsi per far avvicinare Rocco e Maria, mentre Giuseppe penserà di ripagare il debito al figlio lavorando in caffetteria. Per Armando e Agnese ci sarà un momento di solitudine in cui potranno essere liberi di viversi come un tempo, mentre Gabriella (Ilaria Rossi) andrà a ritirare il suo premio al Circolo dove arriverà anche Salvatore.

Cosimo noterà la confidenza tra i due e farà a sua moglie una scenata di gelosia davanti a tutti i presenti, rovinando un momento importante per lei.

Spoiler puntata 29 aprile: Cosimo sarà furioso con sua moglie per la gelosia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì, 29 aprile, raccontano che per Gabriella arriverà il tanto atteso momento del ritiro del suo premio dalla Camera Nazionale della Moda, ma non tutto andrà come sognava. Quando la stilista si recherà al Circolo, infatti, incontrerà Salvatore che porterà dei dolci per l'avvenimento e Cosimo noterà che tra sua moglie e l'ex fidanzato c'è una certa confidenza. Bergamini andrà su tutte le furie nel vedere Gabriella con Salvatore e reagirà con una brutta scenata di gelosia che lascerà tutti i presenti senza parole.

La stilista vedrà rovinato uno dei giorni più importanti della sua vita a causa di suo marito e questo avrà delle ripercussioni nel loro rapporto.

Agnese e Armando tornano a essere intimi come i vecchi tempi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 29 aprile rivelano che nella puntata che andrà in onda giovedì, Irene noterà la forte gelosia che Rocco prova nei confronti di Maria dopo aver visto il giovane meccanico farle la corte.

La signorina Cipriani approfitterà dell'occasione per impegnarsi a far avvicinare i due amici e metterà in atto un piano per raggiungere il suo obiettivo. Nel frattempo, dopo la pesante discussione avuta con uso figlio, Giuseppe penserà a come rimediare ai suoi errori e avrà un'idea. Il signor Amato lavorerà di notte nel laboratorio di pasticceria della Caffetteria per ripagare il debito a Salvatore.

Per Agnese e Armando, invece, approfitteranno di un momento in solitudine per viversi come non succedeva da molto tempo. Per i due amanti, improvvisamente, sembrerà essere tornata la magia che li aveva uniti in passato, prima che Giuseppe tornasse a Milano a stravolgere le loro vite e a separarli.