Il Paradiso delle Signore sta per arrivare alla conclusione della sua quinta stagione e molte sorprese attendono i telespettatori per la settimana dal 10 al 14 maggio. Cosimo e Gabriella riusciranno a ritrovarsi dopo giorni in cui la rottura sembrava inevitabile, mentre Marta prenderà una decisione nei confronti di Dante e tornerà molto vicina a suo marito. Maria e Rocco riusciranno ad arrivare al fidanzamento, mentre Marcello finirà in prigione e Ludovica sarà disposta a tutto pur di risolvere la sua situazione. Gloria si confiderà con Armando e sarà sempre più vicina a Stefania, mentre Dora sarà molto delusa quando scoprirà che Nino è un seminarista.

Cosimo chiederà scusa a tutti per il suo comportamento: spoiler dal 10 al 14 maggio

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 maggio Vittorio avrà sempre tra i pensieri Marta dopo l'avvicinamento che c'è stato grazie alla realizzazione della campagna promozionale a cui hanno lavorato insieme. Nel frattempo, la figlia di Guarnieri prenderà una decisione nei confronti di Dante e anche se il lieto fine per i due coniugi sembrerà ancora difficoltoso, al Paradiso ci sarà un'ottima sintonia che li riavvicinerà ancora molto ed entrambi, giorno dopo giorno, sentiranno il bisogno di cercarsi e provare a ricominciare la loro vita insieme. Proprio quando la coppia sembrerà aver ritrovato un equilibrio, tuttavia, accadrà qualcosa che avrà l'aria di un cattivo presagio.

Intanto, Cosimo si renderà conto di aver sbagliato con sua moglie e per rimediare al litigio con Gabriella chiederà scusa anche a Salvatore in presenza della donna. Le intenzioni di Bergamini sembreranno molto serie, tanto che il giovane imprenditore si scuserà anche con Umberto per aver esagerato con le accuse pubbliche nei suoi confronti.

La coppia sembrerà aver ritrovato la serenità che aveva subito dopo il matrimonio e Cosimo parlerà a Gabriella dei suoi progetti: l'uomo vorrebbe lasciare Milano e ricominciare con sua moglie una vita all'estero. Successivamente, la donna comunicherà il possibile trasferimento anche a Salvatore che sarà impegnato anche ad aiutare Marcello e Ludovica.

Ci sarà il fidanzamento tra Maria e Rocco: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana fino al 14 maggio rivelano che Barbieri e la signorina Brancia vivranno momenti di profonda passione in vista della partenza del ragazzo, in fuga da Milano. Marcello, infatti, farà credere a tutti di voler partire per l'Australia da sua sorella e anche Giuseppe scoprirà le sue intenzioni ascoltando una sua conversazione con Salvatore. In realtà, Marcello non lascerà Milano, ma deciderà di costituirsi e finirà in carcere. Quando Ludovica lo verrà a sapere, chiederà aiuto all'avvocato per avere un colloquio con lui. La donna non avrà nessuna intenzione di lasciare da solo Barbieri in questo momento di difficoltà e accanto a lui ci sarà anche Armando che gli dimostrerà il suo appoggio facendogli visita.

Ludovica troverà il sostegno anche in Salvatore che ascolterà il suo sfogo e le sue intenzioni a risolvere al più presto i problemi che costringono Marcello in carcere. Ci saranno novità anche per Maria e Rocco che finalmente riusciranno a trovare un punto d'incontro e inizieranno la loro storia d'amore, annunciando il fidanzamento a casa Amato, ma Giuseppe insisterà affinché venga informato di tutto anche il padre del ragazzo. Per Dora, invece, arriverà la delusione quando scoprirà che Nino è un seminarista e non andrà meglio nemmeno per Stefania, innamorata di Federico che non può ricambiare i suoi sentimenti. A risollevare il morale delle due commesse ci penserà Gloria con un gesto carino.

Anche se Stefania sarà ancora inconsapevole che la capocommessa è in realtà sua madre, si sentirà particolarmente vicina a lei, tanto che Gloria sarà invitata a cena a casa delle ragazza. La capocommessa, inoltre, sarà anche molto vicina ad Armando e si confiderà con lui su parte del suo difficile passato.