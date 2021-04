Nella puntata di DayDreamer in onda martedì 4 maggio su Canale 5, avverrà "il divorzio" tra Muzaffer e CeyCey. I due coinquilini, infatti, litigheranno e le conseguenze saranno drastiche. Intanto Sanem sarà convinta di essere riuscita a fare qualche passo in avanti con Can, ma purtroppo non sarà così.

Leyla ed Emre bloccano Can e Sanem sul più bello

Dopo la bugia detta al signor Asim, in merito alla collaborazione con il finto regista Arthur Capello, Leyla ed Emre proveranno a trovare una soluzione insieme a Can, per questo motivo decideranno di raggiungere subito lui e Sanem nel rifugio del fotografo, ma la reazione di entrambi non sarà delle migliori.

Infatti Can si arrabbierà in quanto il suo posto "segreto" non è poi così segreto e Sanem se la prenderà con i due in quanto gli hanno interrotti proprio sul più bello (infatti stavano per baciarsi). Il risultato? Entrambi abbandoneranno Leyla ed Emre prima ancora che possano esporre il loro problema.

CeyCey, Muzaffer e il 'divorzio' tra coinquilini

Intanto la convivenza tra coinquilini di CeyCey e Muzaffer proseguirà tra alti e bassi, soprattutto a causa di alcuni screzi che si sono creati tra i due durante le loro ore di lavoro. Proprio per questo motivo Muzaffer si rifiuterà di condividere il cibo portato a tavola con CeyCey e per quest'ultimo la cosa sarà abbastanza chiara: se non possono condividere il cibo, non devono nemmeno stare sotto lo stesso tetto, per questo chiederà al suo coinquilino di mandarlo via di casa, in quanto lui non riesce ad andarsene se non viene cacciato.

CeyCey rimarrà senza una casa e verrà "soccorso" da un preoccupato Nihat che lo vedrà vagare da solo per la strada e così deciderà di ospitarlo a casa sua.

Can ammette di non sentire Sanem nel suo cuore

A ogni modo arriverà sera, Can rientrerà a casa sua e avrà la possibilità di fare una chiacchierata con il padre Aziz. Quest'ultimo, tramite Emre, è venuto a conoscenza del fatto che il fotografo ha trascorso dei momenti da solo con Sanem nel suo rifugio, per questo motivo vorrà sapere se è riuscito a ricordare qualcosa del suo recente passato.

Can gli racconterà che sono stati molto vicini, al punto che hanno sfiorato il bacio proprio nel momento in cui è arrivato Emre. Il padre vedrà questa coincidenza come una sfortuna, ma per Can non sarà così. Infatti, per il fotografo l'intervento repentino di Emre è stato come una "manna dal cielo", in quanto si è sentito sollevato per non aver baciato Sanem.

Anche se tutti gli raccontano del grande amore che ha vissuto con la giovane Aydin, lui purtroppo non la sente nel cuore.

Tale confessione non potrebbe creare nessun problema, se solo fosse rimasta tra padre e figlio, ma purtroppo verrà udita di nascosto da Sanem e la ragazza non potrà fare altro che scappare via in lacrime.