Dal 18 marzo 2021 è disponibile su Sky e in streaming su Now Tv il film Zack Snyder's Justice League. La pellicola sta avendo talmente tanto successo che è esplosa una nuova campagna da parte dei fan, i quali domandano a gran voce alla Warner Bros. di riportare in vita quello che gli amanti del regista denominano SnyderVerse attraverso l'instaurazione dell’hashtag #RestoreTheSnyderVerse, divenuto ormai virale. La campagna da parte dei sostenitori e amanti del genere è cominciata poco dopo il debutto della Snyder Cut su HBO Max e #RestoreTheSnyderVerse è già comparso in oltre 1 milione di tweet.

I fan desiderano conoscere cosa avverrebbe in un sequel al film. La voglia di saperne di più nasce anche grazie alla scena aggiuntiva nella quale si assiste ad un mondo distrutto dal cattivo e nemico Darkseid, con alcuni supereroi quali Batman, Cyborg, Flash, Mera uniti a Deathstroke e Joker che cercano di nascondersi da un Superman devoto al male dopo la morte dell'amata Lois Lane. Quattro ore di film targato DC hanno prodotto come effetto quello di accrescere la sete dei fan che vogliono vedere il seguito. Le possibilità, però, sono ridotte al minimo. I sequel sarebbero ben due e le trame, in linea di massima, sono state svelate dallo stesso regista al sito Deadline.

La trama di Justice League 2

Nel capitolo successivo al Zack Snyder's Justice League, i membri della lega, ovvero Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash, sarebbero ritornati alle rispettive e quotidiane vite. Tra l'altro, successivamente all'uscita di Justice League nel 2017, uscì un anno dopo, un film interamente dedicato ad Aquaman.

Bruce Wayne, alias Batman cominciato una rivalità con l'Enigmista scelto da Lex Luthor. Quest'ultimo, intanto, ha creato una squadra composta da vari cattivi dei supereroi. Lo storico nemico di Superman ha scelto l'Enigmista come persona idonea a risolvere il mistero dell'Equazione Anti-Vita di cui si fa riferimento nel film di Snyder.

Steppenwolf ha infatti scoperto che si trova sulla Terra e Darkseid è intenzionato ad impossessarsene. L'Enigmista, però, non riesce a soddisfare la richiesta di Luthor e Batman lo vede suicidarsi, spinto sino alla follia dalla richiesta di Lex. Nel frattempo, proprio, Darkseid giunge sulla Terra grazie ad un nuovo risveglio delle Scatole Madri ad opera di Luthor.

Superman non si tira indietro e si prodiga immediatamente a combattere l'invasore lasciando Lois Lane insieme a Bruce Wayne al sicuro nella Bat-caverna. Darkseid, però, non vuole uccidere il kryptoniano; il suo obiettivo è quello di tenerlo sotto controllo per sfruttare la sua enorme potenza. Grazie ai suggerimenti di Luthor, il cattivo di Apokolips si reca nel luogo dove si trova la giornalista e la uccide mentre Batman non riesce a reagire avvolto dalla paura.

Cosa accade successivamente si è visto in un rapido flash di Zack Snyder's Justice League, quando i supereroi tentano di risuscitare Clark Kent. La squadra di Lex attacca le Amazzoni e gli atlantidei; Wonder Woman e Aquaman vengono assassinati. Superman, in seguito alla morte della sua donna amata, perde ogni fiducia e diviene malvagio, come visto nella sequenza del Knightmare nell'epilogo del film di Snyder. Il kryptoniano uccide Lex Luthor con i suoi raggi. Batman, invece, riesce a salvarsi ma Darkseid ha conquistato la Terra.

Il terzo film della saga

Nel terzo capitolo della Justice League, la Terra è sotto il pieno controllo di Darkseid, di un Superman ormai votato al male e dei Parademoni.

Il gruppo dei pochi superstiti ha l'obiettivo di trovare le Scatole Madri; lo scopo è avere l'energia sufficiente per spedire Flash indietro nel tempo e avvisare Batman. In Batman v Superman: Dawn of Justice vi è, infatti, una scena nella quale l'eroe scarlatto Barry Allen avverte Bruce Wayne che Lois Lane è la chiave. I supereroi rimasti riescono nell'impresa ma Superman, potentissimo, li uccide quasi tutti: l'unico a salvarsi è proprio Flash che riesce a correre più veloce e compie la missione.

La storia sembra ripetersi con l'invasione di Darkseid, ma in questa linea temporale, Bruce Wayne si immola per salvare Lois, proteggendola dai raggi Omega del nemico. Così, Superman non diventa un uomo spietato e i supereroi riescono a sventare gli attacchi della squadra di Luthor.

La Justice League unisce le proprie forze e tutto confluisce in una guerra finale tra le forze del bene a cui si uniscono anche le Lanterne Verdi e le forze del male capitanate da Darkseid.