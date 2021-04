Uno dei volti noti della soap opera di Rai 1 "Il Paradiso delle Signore", Alessandro Tersigni, questa sera (giovedì 22 aprile) sarà l'ospite d'eccezione del programma condotto da Amadeus, "I soliti Ignoti". Il game show, che va in onda dal lunedì alla domenica alle 20.30 su Rai 1, sta ospitando da alcuni mesi alcuni vip, per far sì che il ricavato del gioco vinto dagli ospiti, che per una sera si travestano in detective, venga dato in beneficenza per poter aiutare la ricerca scientifica. Il ricavato di questa settimana viene, infatti, donato alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

Nella puntata che è andata in onda martedì 20 aprile, l'investigatore speciale è stato il collega di Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, meglio conosciuto dai fans de "Il Paradiso" come il Commendatore Umberto Farnesi.

Il Dottor Conti giocherà nel programma di Amadeus

Per annunciare al pubblico la sua partecipazione speciale nel programma "I soliti ignoti", Alessandro Tersigni ha realizzato una storia sul suo profilo Instagram. Nella story, l'attore, ha invitato il pubblico a non perdere la puntata del game-show che andrà in onda più tardi, subito dopo la messa in onda del telegiornale. Non è la prima volta che Alessandro Tersigni viene invitato come ospite: già, infatti, nel 2017, l'artista era stato presente, (ma questa volta vestiva i panni "dell'ignoto") proprio per promuovere la sua esperienza lavorativa durante le varie stagioni della fiction di Rai 1. Sicuramente, nella puntata di questa sera, l'attore non mancherà per ricordare ai telespettatori il suo amato ruolo, quello cioè del Dottor Vittorio Conti, e per svelare qualche anticipazione in merito il gran finale di stagione della soap che verrà trasmesso intorno metà maggio.

La carriera di Tersigni

Alessandro Tersigni è un attore di successo, che ha avuto un grande riscontro a partire dal suo exploit in un’edizione del 2007 de “Il Grande Fratello”. Subito dopo aver vinto il secondo posto dell'edizione del "Gf", Tersigni ha iniziato a lavorare per il grande schermo: ha recitato infatti in film di successo come ad esempio “Scusa ma ti voglio sposare” di Federico Moccia, “Noi eravamo” di Leonardo Tiberi.

In un secondo momento, ha iniziato a lavorare in televisione partecipando a fiction di grande successo come “Don Matteo”, “Ho sposato uno sbirro” e “Romanzo Criminale – la Serie”, fino a “Un medico in famiglia 8”. La sua è stata una carriera in espansione, che l'ha portato a diventare il protagonista principale della fortunata serie Tv della Rai “Il Paradiso Delle Signore”, che oggi è arrivata alla sua quinta stagione.

Una soap che ogni pomeriggio- dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1- raggruppa davanti alla tv milioni di spettatori, raggiungendo un alto numero di share.