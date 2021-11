Il Paradiso delle Signore è la soap opera della Rai che domina la fascia pomeridiana. Questa, infatti, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55, ogni pomeriggio incolla davanti alla Tv milioni di telespettatori che seguono con passione e attenzione le numerose avventure e i vari intrighi che ruotano intorno al grande magazzino milanese. Uno tra i personaggi più amati di questa soap è sicuramente quello che Emanuel Caserio interpreta con dedizione e amore dal 2018. Stiamo parlando del ruolo del giovane barista e proprietario della Caffetteria, Salvatore Amato.

Emanuel è un ragazzo di 31 anni molto modesto che grazie alla sua simpatia e al suo talento ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che lo seguono. L'artista, infatti, che sta vivendo un periodo prospero dal punto di vista professionale, in questa intervista esclusiva per Blasting News ha affermato di essere molto felice di far parte di alcuni progetti all'interno del mondo della Tv come "Oggi è un altro giorno" e "Il Paradiso" e di conseguenza di avere la possibilità di lavorare al fianco di bravissimi colleghi, con i quali si è instaurato un rapporto di sincera stima e amicizia. Non sono mancate, infine, alcune considerazioni in merito al personaggio di Salvatore e delle piccole anticipazioni sulle vicende familiari e amorose del giovane Amato.

Emanuel Caserio: la sua vita e il suo successo

A distanza di un anno abbiamo nuovamente il piacere di risentirLa. Come sta e quante cose sono cambiate nella sua vita in questo periodo?

"In questo lungo anno sono cambiate tante cose. Ammetto che questo è un periodo molto fortunato per me. Sono molto contento del mio percorso all'interno de "Il Paradiso Delle Signore" e dell'evoluzione del mio personaggio.

Inoltre sono soddisfatto del percorso che sta andando avanti con successo all'interno della trasmissione "Oggi è un altro giorno" nella quale sono un ospite fisso. Poi grazie al mio lavoro sono riuscito a comprare anche casa. Beh, ripeto che questo per me è un periodo meraviglioso. Ogni giorno mi sveglio felice ed è questo quello che conta."

Oltre a "Il Paradiso Delle Signore" come appunto ci ha anticipato prima è "uno degli affetti stabili" all'interno del programma pomeridiano di Serena Bertone "Oggi è un altro giorno".

Quale è l'aspetto del mondo della Tv che più gradisce? Prossimamente, Le piacerebbe prendere parte ad un reality/talent show? Quale?

"Beh "Oggi è un altro giorno" è un bellissimo salotto televisivo che non mi sarei mai aspettato. Un domani, mi piacerebbe poter condurre un programma Tv tutto mio. Un reality? Più che a questo vorrei partecipare a qualche talent come "Ballando con le stelle", "Tale e Quale Show" o "Pechino Express". Trovo tutti questi costruttivi, interessanti e formativi. E poi posso fantasticare? Vorrei condurre Sanremo. Ovviamente scherzo, però perché non sognare in grande?"

Ci può descrivere e rivelare chi è Emanuel e cosa Le piace fare nel tempo libero?

"Mi piace moltissimo disegnare e cantare.

Spesso vado in palestra e appena posso vado a correre. Però quello che mi piace fare di più sono i giochi da tavola. Appena ho una serata libera organizzo con alcuni amici proprio queste serate, dove dopo una cena ci divertiamo a giocare, ridere e scherzare con questi, proprio per staccare la spina dalla quotidianità e dai problemi. Inoltre adoro mangiare il gelato e la pizza. Sono un ragazzo molto semplice."

Il Paradiso Delle Signore Daily 4 : l'evoluzione di Salvatore Amato

Passiamo adesso a "Il Paradiso". Lei qui interpreta da quattro stagioni con grande amore e naturalezza il ruolo di Salvatore Amato. Per Lei, Salvo è diventato un alter-ego?

"Sì esatto io interpreto il ruolo di Salvatore da ben 4 anni.

A lui devo tanto perché questo è un personaggio che sta crescendo con me, nel bene e nel male. Io a volte prendo i suoi pregi: Salvo è molto solare, spontaneo ed è sempre capace di rimboccarsi le maniche e di andare avanti nonostante alcuni problemi che poi affronta con grande forza e determinazione. Sicuramente Salvo mi sta insegnando questo. Più che alter-ego direi che è "un vero maestro di vita". Inoltre non nascondo che a volte, essendo io lui per 8 ore al giorno, mi sento più Salvatore Amato che Emanuel Caserio (Lol). Scherzi a parte, credo che Emanuel dia qualcosa a Salvo e viceversa, penso, che Salvo dia tantissimo a me."

Ci può parlare dell'evoluzione di Salvo in questa nuova stagione ?

"Salvatore quest'anno ha il sorriso stampato in faccia e gli occhi a cuoricino per il nuovo personaggio di Anna Imbriani. Come al solito dovrà affrontare alcuni problemi familiari, ma lo farà sempre a testa alta e con coraggio. Molto spesso dovrà stringere i pugni, ma sa benissimo che potrà sempre contare sull'aiuto del suo caro amico e socio Marcello. Inoltre essendoci stato in questa stagione il grande ritorno di sua sorella Tina, Salvo sa anche che può contare su questo prezioso aiuto. Lui l'adora e la proteggerà. Non sarà però l'unica che aiuterà: vi anticipo chein famiglia ci saranno dei problemi. Salvatore, quest'anno farà tutto questo, ma con grande maturità."

Le anticipazioni

Salvatore dopo aver interrotto la sua relazione d'amore con Gabriella Rossi, ormai moglie di Cosimo Bergamini, pare essersi invaghito di Anna Imbriani (Giulia Vecchio).

Nelle prossime puntate scoccherà la scintilla?

"Scoccherà la scintilla? Beh, lo sguardo di Anna sta cambiando. La giovane ragazza sta capendo che Salvo è un bravo ragazzo, sincero e buono che potrebbe solo farle del bene. Il personaggio di Anna Imbriani ha avuto diversi problemi in passato e secondo me lei troverà in Salvo un appoggio. Non lo so se il loro amore sarà eterno, ma sicuramente Salvatore sarà una persona che le può far bene."

Anna è una ragazza madre ormai vedova. Salvatore prossimamente scoprirà questo segreto che la ragazza per il momento ha deciso di nascondergli. Come reagirà Salvo? Potrebbe essere questo "un ostacolo" per lui e per la sua famiglia e in particolare per sua madre Agnese?

"Inizialmente è un ostacolo per Salvo perché indubbiamente questa per lui è una situazione che non si aspettava, di cui ha paura. Lui, infatti, teme di non esserne all'altezza. Anna è vedova e ha una figlia: non è una situazione facile da gestire. Sicuramente per questa cosa avrà dei confronti più che dei battibecchi, con sua madre Agnese, con la quale ha sempre avuto un rapporto particolare. Ammetto però di non aver mai visto Salvo più sicuro e deciso come invece quest'anno. Lui continuerà sulla sua strada e riuscirà a superare questo "ostacolo", se così possiamo chiamarlo. Questa è una situazione delicata che lui affronterà con grande serietà e intelligenza."

Ne "Il Paradiso Delle Signore 6" è tornata Tina Amato.

Tra Salvo e sua sorella vi è uno splendido rapporto. È stato contento che vi sia stato nella serie Tv il ritorno della sua collega Neva Leoni? Anche nella vita reale tra di voi c'è questa complicità?

"Io adoro Neva Leoni. È una donna ed è una persona meravigliosa. Nella vita di tutti i giorni noi ci sentiamo sempre. Abbiamo costruito sia fuori che dentro il set un'amicizia vera e sincera. È diventata la mia confidente e per questo mi fido ciecamente dei suoi consigli. Neva è un'anima bella. Per quanto riguarda il personaggio di Tina, non posso che rivelare che non poteva esserci un ritorno più bello di questo per Salvatore. Tra i due fratelli vi è un rapporto bellissimo: entrambi si stimano, si vogliono bene e ci sono sempre l'uno per l'altro."

Secondo i fans tra Tina e Vittorio potrebbe nascere una storia d'amore.

Cosa ne penserebbe Salvo? Ne sarebbe felice o geloso?

"Bah, geloso no perché quest'anno, per fortuna, Salvo ha messo da parte questo sentimento dopo tutti i danni che in passato aveva fatto con Gabriella. Per questo, anche qui sicuramente il mio personaggio potrebbe affrontare questa situazione in maniera matura. Vittorio è una persona intelligente, affascinante e carismatica e sinceramente non credo che creerebbe problemi, ma al contrario penso che potrebbe far migliorare e maturare Tina. Ma non dimentichiamoci che Tina è sposata con Sandro, e per questo non so quanto Salvo potrebbe vedere bene e appoggiare questa situazione. Secondo me però Salvo poiché confida nell'amore, spera solo di poter vedere la sorella felice.

È anche vero che Sandro sappiamo che non si è comportato per nulla bene, ma allo stesso tempo non so quanto Salvo possa appoggiare fino in fondo Vittorio. Tina è comunque sua sorella e Salvatore le vuole molto bene. Qualunque sia la sua decisione, avrà sempre il suo appoggio."

'Grazie al pubblico. Insieme siamo una grande famiglia'

Ultima domanda: desidera salutare e ringraziare tutti i fans che ogni pomeriggio seguono "Il Paradiso Delle Signore"?

"Sono grato a tutte le persone che seguono ogni giorno "Il Paradiso". Il pubblico e l'affetto cresce sempre di più. Devo tantissimo a loro e all'attenzione con cui osservano la serie. È bello infatti quando si accorgono sia dei dettagli e sia dei piccoli errori. Gli spettatori sono molto meticolosi e sempre ci arriva il loro affetto. Per questo motivo non posso che ringraziarli uno ad uno, salutarli e affermare che insieme siamo una famiglia meravigliosa."