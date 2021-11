Filippo Scarafia, attore aretino, è tornato a interpretare il ruolo del pubblicitario Roberto Landi ne "Il Paradiso Delle Signore 6". Questo è solo uno dei tanti ritorni avvenuti in questa nuova stagione. Dopo l'atteso ritorno di Roberto, Tina Amato (Neva Leoni) e Anna Imbriani (Giulia Vecchio) si sussurra che sul set sia tornato Luca Capuano nel ruolo di Sandro Recalcati, il marito di Tina. In attesa di sapere cosa succederà nelle prossime puntate e di capire come si evolveranno le storie dei protagonisti del daily, Filippo Scarafia ha rilasciato un'intervista a Vero nella quale ha svelato alcuni retroscena sul suo personaggio e su ciò che accadrà a Roberto.

Il cambiamento di Roberto Landi

Filippo Scarafia è ritornato a far parte del cast de "Il Paradiso" dopo ben cinque anni di assenza. Un ritorno molto emozionante per l'attore che è stato accolto sul set, fin dal primo giorno, con grande calore e affetto da parte dei suoi colleghi. Il suo personaggio, nel corso della trama della seconda stagione serale, era stato costretto a lasciare la città di Milano subito dopo aver dichiarato il proprio orientamento sessuale. Ora, come dichiarato dall'interprete di Roberto Landi, il suo personaggio è "più maturo" e più sicuro di se stesso rispetto alle stagioni precedenti. "Il personaggio di Roberto si è evoluto - ha dichiarato Scarafia - non teme di dire la sua e di prendere iniziative personali e professionali".

Roberto, infatti, nella soap è il direttore creativo del "Paradiso Market", la rivista di moda e di curiosità del magazzino milanese diretto da Vittorio Conti. Tra loro c'è molta sintonia dal punto di vista lavorativo, oltre a un'amicizia vera e sincera. Proprio per questo motivo, Vittorio dà spesso a Landi massima libertà d'azione.

Tra Scarafia e il suo personaggio ci sono diverse caratteristiche in comune: entrambi, infatti, non sono affatto istintivi, ma al contrario preferiscono ragionare molto sulle cose e di conseguenza "contare fino a dieci prima di dire una cosa".

Il rapporto con i colleghi

All'interno del cast de "Il Paradiso" si respira un'aria di amicizia e di famiglia.

Per via di questo rapporto spesso capita che gli attori si frequentino anche lontano dal set. A confermare ciò è stato anche Filippo Scarafia che ha dichiarato che spesso, in concomitanza con i propri impegni lavorativi e familiari, gli capita di prendere un aperitivo o di andare a cena con Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Emanuel Caserio (Salvatore Amato), Caterina Bertone (Beatrice Conti) e Giulia Vecchio (Anna Imbriani). Anche per questo motivo per l'artista tornare sul set della soap della Rai è stato davvero emozionante. "Al mio rientro mi sembrava di essere uno di famiglia che era stato fuori per un po' di tempo, come è capitato realmente al mio personaggio. Ho trovato un clima super amichevole, non capita tutti i giorni di trovare un set così socievole e festoso" ha raccontato Scarafia.