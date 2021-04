Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Con la puntata che verrà trasmessa lunedì 3 maggio, inizierà una nuova settimana di emozioni all'interno del più importante magazzino milanese. Le anticipazioni rivelano che Marta non riuscirà a capire come mai il marito sarà furioso. La ragazza non saprà che è stata vista da Vittorio tra le braccia di Dante e per questo motivo il consorte sarà estremamente arrabbiato con lei. Intanto Maria sarà molto triste per il bacio tra Irene e Rocco: la giovane sarta preferirà non rivolgerà più la parola alla Venere bionda.

Mentre a casa Bergamini sembrerà essere tornato il sereno, a casa Conti si respirerà un'atmosfera tesa: Marta e Vittorio saranno sempre in conflitto e il direttore dell'atelier prenderà una decisione.

Vittorio deluso dalla moglie

Nel corso del centoquarantunesimo episodio de Il Paradiso delle Signore in onda lunedì 3 maggio, la giovane Guarnieri non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento del marito. La fotografa sarà inconsapevole di essere stata colta in flagrante dal marito, esattamente nel momento in cui si stava baciando con l'amante. Per questo motivo non riuscirà a capacitarsi dell'atteggiamento furioso del consorte. Nel frattempo la signorina Puglisi sarà al corrente del flirt che c'è stato tra Rocco e la sua coinquilina Irene.

La giovane sarta sarà molto delusa per quanto accaduto e nonostante non sia una ragazza vendicativa, vorrà a tutti i costi ottenere la sua rivincita. Tuttavia Maria deciderà di non parlare più con la sua amica e Irene non riuscirà a capirne il motivo.

Giuseppe pare aver riconquistato Salvatore

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore in onda lunedì 3 maggio rivelano nel dettaglio che Salvatore continuerà a essere deluso dal padre.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il titolare della Caffetteria non si sarebbe mai aspettato che il capofamiglia possa aver contraffatto gli abiti del Paradiso, chiedendo anche dei soldi in prestito al figlio. Dopo quanto accaduto, Giuseppe si è offerto volontario e ha proposto al giovane di lavorare doppio all'interno del locale per poter far guadagnare qualcosa in più a Salvatore.

Grazie a questa proposta il signor Amato sembrerà aver riconquistato la fiducia del ragazzo. Nel frattempo la stilista Gabriella, dopo la scenata di gelosia di Cosimo alla cerimonia di premiazione, perdonerà il marito e i due si riconcilieranno. Tra Marta e Vittorio invece, le cose non andranno per il verso giusto: il rapporto tra i due sarà sempre più teso. Vittorio avrà ancora in mente la scena dove la moglie baciava l'amante. Tuttavia il direttore del grande magazzino prenderà una decisione importante che segnerà per sempre il futuro del matrimonio.