Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la TV Soap americana "Beautiful", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio previsto alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 2 a sabato 8 maggio, Wyatt scoprirà che Sally morirà a breve e sarà sconvolto. Flo spronerà Spencer a stare vicino alla donna. Inoltre Thomas userà Douglas per riavvicinarsi a Hope, mentre Liam parlerà con Zoe per farle aprire gli occhi sulle reali intenzioni del giovane Forrester.

Thomas bacia Zoe davanti a Hope e Douglas

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno trasmesse dal 2 all'8 maggio, Thomas in occasione della festa di compleanno di Zoe la bacerà davanti a Douglas e Hope, ma quest'ultima mostrerà qualche rimostranza considerando che ha turbato Douglas.

A questo punto il giovane Forrester chiederà alla Logan se loro potranno tornare insieme, ma le chiederà di dargli risposta prima che la relazione con Zoe diventi importante

In tutto questo Liam, Brooke e Bill non crederanno ai buoni propositi di Thomas e faranno di tutto per difenderla dalle sue azioni. Quest'ultimo invece professerà amore sincero a Zoe, con Douglas che sarà preoccupato all'idea di non poter più contare sull'amore di Hope. Nel frattempo Katie inviterà Sally a non arrendersi, dopo che ha ricevuto la notizia che tra non molto morirà. Inoltre Quinn e Shauna fantasticheranno sul matrimonio dei loro figli, mentre Wyatt rivelerà a Flo la sua intenzione di stare vicino alla Spectra.

Zoe non crede alle parole di Liam

Secondo le anticipazioni televisive fino all'8 maggio, Liam intimerà a Thomas di stare lontano da Hope. Brooke invece litigherà con Ridge proprio a causa sua. Intanto Liam parlerà con Hope e proverà a convincerla di non fidarsi di Thomas. La donna però non ascolterà gli allarmi lanciati dall'uomo e continuerà a dare fiducia al Forrester.

Inoltre Wyatt apprenderà delle gravi condizioni di salute di Sally e la stessa Flo spingerà affinché Spencer stia vicino alla ragazza.

Nel frattempo Katie persuaderà Spectra perché faccia ulteriori controlli con dei luminari del settore per potersi salvare. In tutto questo Liam, dopo avere fallito con Hope, tenterà di fare ragionare Zoe che Thomas non è realmente innamorato di lei e che sta sfruttando la situazione a suo vantaggio.

Buckingham però non crederà alle sue parole.

Wyatt è sconvolto per la malattia di Sally

In base agli spoiler della prossima settimana, Thomas userà la debolezza di Douglas per riavere Hope. Il giovane Forrester turberà il piccolo facendogli credere che Zoe potrebbe diventare la sua nuova mamma e che dovrà separarsi da Hope. Di fronte a tutto questo, il bambino correrà dalla Logan per chiederle di tornare insieme a suo padre.

Intanto Thomas preparerà una cena in famiglia a cui prenderà parte pure Zoe. Ridge informerà Steffy che il fratello avrebbe piacere della sua presenza. Infine Liam parlerà nuovamente con Zoe per farle aprire gli occhi, mentre Wyatt sarà sempre più sconvolto dopo la scoperta della malattia di Sally.