Al Paradiso delle signore la penultima settimana del mese si concluderà venerdì 23 aprile, con un episodio ricco di emozioni per i telespettatori di Rai 1 che assisteranno al duro confronto tra Giuseppe e Agnese. Dopo un periodo di apparente equilibrio, i due coniugi si troveranno ad affrontare un'altra crisi a causa del debito di Giuseppe nei confronti del figlio. Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti), invece, saranno sempre più uniti e condivideranno i successi e le preoccupazioni delle rispettive vite, mentre per Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) la distanza sarà sempre più grande.

Infine, Dante proverà ancora una volta a stupire la bella Guarnieri con una sorpresa, sperando di conquistare il suo cuore.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Agnese e Giuseppe avranno una discussione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì, 23 aprile, raccontano che presto a casa Amato l'apparente equilibrio riconquistato sembrerà un ricordo. Giuseppe, infatti, sarà costretto a confessare a sua moglie di non essere in grado di restituire a Salvatore il denaro che gli aveva chiesto in prestito. Agnese sarà delusa da suo marito per l'ennesima volta e il suo pensiero tornerà inevitabilmente ad Armando, l'uomo che aveva lasciato per dedicarsi alla famiglia e che in realtà non ha mai smesso di amare.

Nel frattempo, Ludovica e Marcello saranno sempre più complici e il loro rapporto si solidificherà ogni giorno di più.

Spoiler 23 aprile: Marta e Vittorio saranno ancora lontani

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 23 aprile rivelano che la signorina Brancia sentirà il bisogno di condividere con Marcello le novità che riguardano la sua elezione a nuova presidentessa del Circolo.

Ludovica si sentirà sempre più legata al ragazzo che nel frattempo sarà molto preoccupato per il suo futuro. Barbieri, infatti, scoprirà che i soggetti che hanno avuto un legame con Sergio Castrese rischiano seri guai con la giustizia. Nel frattempo, per Marta e Vittorio arriverà ancora un momento di confronto, ma per i due coniugi la crisi sembrerà tutt'altro che passata.

Dallo scambio tra Conti e sua moglie si evincerà che la loro riconciliazione potrebbe essere ancora molto lontana. Della difficile situazione tra Marta e Vittorio sembrerà voler approfittare Dante, che si darà da fare per conquistare il cuore della donna di cui si è innamorato a New York. Romagnoli deciderà di organizzare una sorpresa in onore di Marta, con l'intenzione di riuscire a stupirla e catturare finalmente la sua attenzione.