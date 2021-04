Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 12 al 16 aprile 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Cosimo, il quale si recherà al Circolo completamente fuori controllo. Il capomagazziniere Armando invece cadrà nella trappola di Giuseppe Amato, mentre Marta Guarnieri non sembrerà ancora pronta a recuperare il suo matrimonio con Vittorio Conti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntate 12-16 aprile 2021

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore al 16 aprile 2021 rivelano che Marta si metterà in viaggio per rientrare a Milano dopo la telefonata di Beatrice. Una volta arrivata in città, la giovane Guarnieri e Vittorio cominceranno ad avere un confronto sui problemi che riguardano il loro matrimonio: durante la discussione Marta scoprirà quello che è successo tra suo marito e la cognata Beatrice, la quale capirà che la verità del tradimento è venuta fuori. Nel frattempo nemmeno Federico riuscirà a calmare Cosimo nel momento in cui rileggerà in continuazione la lettera di suo padre e si concentrerà in modo particolare sul passaggio in cui Arturo accusa Umberto.

Gli abiti che erano scomparsi dal grande magazzino veranno ritrovati al loro posto, ma avranno dei difetti molto evidenti. Le Veneri inviteranno al cinema Nino, con la speranza di farlo avvicinare a Dora: quest'ultima, però, resterà delusa dopo che il giovane andrà subito via alla fine del film. Intanto Armando cercherà di stare attento ad alcuni vestiti per evitare che anche questi vengano contraffatti, mentre Giuseppe se la prenderà con Girolamo poiché si sentirà in difficoltà.

Armando cade nella trappola di Giuseppe

Dante racconterà a Umberto e Adelaide di aver suggerito agli investitori esteri il Circolo come location per un ricevimento importante, dove sarà prevista anche la presenza di una persona di grande notorietà. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 12 al 16 aprile rivelano che Vittorio e Marta, nonostante continueranno a pensarsi, sceglieranno di rimanere a distanza.

Infatti la giovane Guarnieri ritornerà a vivere nella villa della sua famiglia in cui avrà modo di rivedere anche Romagnoli. Nel frattempo la contessa Sant'Erasmo, euforica più che mai, comincerà immediatamente a preparare l'evento internazionale al Circolo: in questa occasione coinvolgerà Ludovica ed escluderà Fiorenza. E poi, ancora, le trame de Il Paradiso delle signore rivelano che le Veneri cercheranno informazioni su Nino dopo aver capito che Dora si è innamorata veramente di lui: tuttavia le ragazze continueranno a essere inconsapevoli che l'uomo non può ricambiare il sentimento della giovane Vianello perché sta studiando in seminario per diventare sacerdote. Giuseppe invece, con l'intento di far ricadere la colpa su Irene riguardo la vicenda della contraffazione degli abiti, dirà ad Armando che la giovane è alla ricerca di un vestito da mettere per una serata che si terrà alla Fiera.

Il capomagazziniere, dopo aver visto la Cipriani nascondere un abito, finirà sempre di più nella trappola di Amato poiché inizierà a pensare che abbia ragione.

Cosimo si reca al Circolo fuori controllo: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 16 aprile

Un cablogramma arrivato dagli Stati Uniti farà aumentare i sospetti su Umberto da parte di Cosimo, il quale comincerà ad avere un atteggiamento che susciterà la preoccupazione di Gabriella e Ludovica. Intanto le Veneri, dopo aver capito che Nino è un seminarista, cercheranno invano di allontanare Dora dal giovane. Le anticipazioni delle nuove puntate della soap in onda fino al 16 aprile rivelano che Dante, intenzionato a sminuire la reputazione di Vittorio, proverà a modificare il discorso scritto da Federico in occasione dell'importante ricevimento.

Fortunatamente Beatrice manderà a monte il piano di Romagnoli, salvando così il buon nome di suo cognato. Il dottor Conti si mostrerà propenso a recuperare il suo matrimonio con Marta, mentre quest'ultima non sembrerà ancora pronta. Rocco invece cercherà di consolare la Irene, tanto che tra i due succederà qualcosa di inaspettato. Infine Cosimo, totalmente fuori controllo, si recherà al ricevimento internazionale del Circolo e accuserà Umberto di essere coinvolto nella morte di Achille Ravasi.