Questo pomeriggio giovedì 15 aprile l'attrice Chiara Russo, che nella soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle Signore interpreta il ruolo della giovane Maria Puglisi, è stata una degli ospiti del programma Oggi è un altro giorno. L'artista che è stata invitata nel salotto di Serena Bortone insieme alla sua collega e amica Ilaria Rossi, che all'interno della soap veste i panni della stilista Gabriella Rossi, neo sposa di Cosimo Bergamini, ha svelato durante una lunga chiacchierata con la conduttrice diversi retroscena sulla sua vita privata, sulle sue esperienze lavorative passate, ma in particolar modo sulla storia e l'evoluzione del personaggio che dal 2019 impersona all'interno della soap opera ambientata nella Milano degli anni '60.

La storia d'amore tra Rocco e Maria

Le puntate de "Il Paradiso delle Signore" stanno per svolgere al termine e per questo motivo i fan sono in trepidante attesa di vedere come sarà il gran finale di stagione della quinta serie del daily pomeridiano, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55. I nodi da sciogliere sono tanti: dalla scomparsa improvvisa di Achille Ravasi, alla "scelta " di Marta Guarniari, per non parlare poi della verità che la giovane Stefania Colombo deve ancora scoprire sulla sua mamma. Tra questi, però, vi è anche da capire come si evolverà il triangolo amoroso formato dal magazziniere siciliano Rocco Amato e le sue pretendenti: la "Venere" Irene e l'aiutante sarta Maria.

In merito a questo, l'attrice Chiara Russo, nel programma Rai che viene trasmesso prima della messa in onda de Il Paradiso ha anticipato: "Tra Maria e Rocco è una tragedia perché non si capisce che cosa vuole''. Fino ad oggi, infatti, è sempre stata la giovane ragazza a esporsi e a far capire al giovane Amato quali fossero i suoi sentimenti e attenzioni, che il ragazzo non pare affatto disdegnare.

'Maria spero sia felice anche senza Rocco'

Secondo alcune anticipazioni, nelle prossime puntate, il giovane Rocco Amato sarà sempre più confuso (soprattutto dopo aver dato un bacio alla Venere Irene) e non saprà se volgere le sue attenzioni e i suoi sentimenti a Maria o Irene. "Maria è innamoratissima di Rocco ma lui non si decide.

Come finirà? Non posso fare spoiler ma spero per Maria che trovi la sua felicità con o senza di lui”. Maria Puglisi, la sarta del grande magazzino insieme alla Signora Agnese Amato è una ragazza che desidera fortemente emanciparsi, anche se è molto timida. Con il passare del tempo, si è fatta conoscere per la sua bontà e gentilezza da tutti i suoi amici e colleghi. Tra il suo personaggio e la sua interprete vi sono alcuni tratti in comune. È stata la stessa artista, che ha dichiarato, che anche lei proprio come Maria essendo molto riservata ha avuto alcune difficoltà una volta approdata sul set a integrarsi nel gruppo del cast de Il Paradiso delle Signore.