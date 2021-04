Ormai è palese che tra Tommaso Zorzi e Barbara D'Urso non scorra buon sangue, se un tranquillo rapporto c'è stato in passato adesso sembra essere naufragato in maniera perentoria. Durante l'ultima puntata de Il Punto Z, il format condotto da Tommaso Zorzi su Mediasetplay, il vincitore del Grande Fratello Vip non ha lesinato battute ironiche nei confronti della conduttrice di Pomeriggio Cinque. L'influencer ha gongolato per il fatto che Akash Kumar sia andato nel suo pogramma a raccontare delle verità e non in quello di Barbara, ha poi chiesto in maniera tagliente a Sonia Bruganelli quanto Bonolis fosse stato contento degli ascolti ottenuti domenica sera a scapito della conduttrice di Live non è la D'Urso.

Tommaso Zorzi ironico su Barbara D'Urso

L'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip ha sin da subito rifiutato di partecipare alle trasmissioni di Barbara D'Urso, la motivazione è sempre stata quella di evitare una eccessiva esposizione mediatica. Vista la presenza di Tommaso Zorzi a tanti talk show televisivi, la spiegazione è sembrata quantomeno fantasiosa. Nel corso della puntata di mercoledì 21 aprile de Il Punto Z, Tommaso ha ripeturamente citato in maniera ironica e pungente il nome di Barbara D'Urso. All'influencer non è andato giù il fatto che la conduttrice campana abbia bloccato Akash Kumar, durante un'intervista a Domenica Live, impedendogli di fatto di fare il suo nome. "Barbara sappi che invece io ti nominerò, perché ti stimo e penso ci siano solo cattive lingue alle quali non voglio credere" ha detto in maniera ironica Tommaso commentando l'accaduto.

Zorzi ha poi anche rimarcato che il modello di origini indiane abbia preferito partecipare a Il Punto Z e svelare dei suoi segreti, piuttosto che farlo nella trasmissione di Barbara D'Urso. Akash ha infatto parlato dei tanti nomi utilizzati nei vari programmi televisivi, del colore dei suo occhi e dell'ultima sua frequentazione amorosa.

Proprio per non farsi mancare niente, Tommaso Zorzi ha rivolto una domanda piuttosto tagliente a Sonia Bruganelli: "Quanto ha goduto Paolo Bonolis nel momento in cui ha saputo che i suoi ascolti hanno battuto quelli della D’Urso?", L'ospite non ha voluto replicare e con un sorriso eloquente ha preferito cambiare immediatamente argomento.

Tra l'opinionista dell'Isola dei Famosi e la conduttrice di Pomeriggio Cinque probabilmente è accaduto qualcosa che al momento non è dato sapere, si attenderebbero ora risposte da parte di Barbara D'Urso alle stilettate ironiche di Tommaso Zorzi, c'è solo da capire se la presentatrice lascerà cadere la cosa o replicherà per le rime.