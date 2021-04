Tommaso Zorzi prosegue il suo appuntamento streaming con la trasmissione Il Punto Z, visibile in streaming online sul sito web Mediaset Play. Nella nuova puntata visibile da questa sera, il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha lanciato una nuova frecciatina nei confronti di Barbara D'Urso, la conduttrice Mediaset che in questo ultimo periodo non se la sta cavando benissimo dal punto di vista degli ascolti. Tommaso, complice la presenza di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis non ha perso occasione per chiedere alla donna quando avesse "goduto" il conduttore nel battere gli ascolti della d'Urso.

Paolo Bonolis supera gli ascolti di Barbara d'Urso: arriva la frecciatina di Tommaso Zorzi

Non è un caso che, dopo la decisione Mediaset di sospendere in anticipo la messa in onda di Live - Non è la d'Urso dal prime time domenicale di Canale 5, la serata è passata nelle mani di Paolo Bonolis con degli speciali di Avanti un altro, il fortunato game show del preserale, sbarcato anche in prima serata.

Gli ascolti stanno premiando il programma di Bonolis: dopo l'esordio con oltre 4 milioni di spettatori, la seconda puntata è stata vista da una platea di oltre 3,5 milioni di spettatori. Numeri che hanno superato di gran lunga la media dell'ultima edizione di Live - Non è la d'Urso, il talk show serale di Canale 5 che quest'anno non è andato oltre la soglia dei 2 milioni di spettatori con uno share complessivo tra l'11 e il 12% circa.

Così, nel corso dell'intervista con la moglie di Bonolis, Tommaso non ha perso occasione per lanciare una frecciatina a d'Urso proprio riguardante gli ascolti del programma.

La moglie di Bonolis e Tommaso Zorzi punzecchiano d'Urso

"Quando ha goduto Paolo Bonolis nel momento in cui ha saputo che i suoi ascolti hanno battuto quelli di Barbara d'Urso?" ha chiesto il conduttore de Il Punto Z a Sonia Bruganelli, la quale ha ulteriormente "infierito" sottolineando il fatto che da tempo non si vedevano numeri così alti di domenica sera su Canale 5.

"Siamo contenti degli ascolti così alti della domenica, che non andava bene da così tanto tempo. Non è una guerra personale, è il piacere di fare bene" ha dichiarato la moglie di Bonolis.

Clima teso tra Tommaso Zorzi e d'Urso?

Dichiarazioni che, in entrambi i casi, non sono passate inosservate. Del resto che tra Tommaso e d'Urso non correrebbe buon sangue non sarebbe un mistero, dato che il vincitore del GF Vip dopo la fine del reality show non ha mai presenziato nei salotti televisivi della conduttrice partenopea.

In una delle ultime puntate di Domenica Live, inoltre, quando si parlava della lite in studio all'Isola dei famosi tra Akash e Tommaso Zorzi, d'Urso non ha mai fatto il nome dell'opinionista.