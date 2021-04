Mancano poche ore alla divulgazione delle anticipazioni della sesta puntata serale di Amici, quella che andrà in onda su Canale 5 sabato 24 aprile. Chi segue il talent-show sin dall'inizio sta facendo delle ipotesi su quello che potrebbe accadere stasera, soprattutto su quali allievi rischiano di finire al ballottaggio per l'eliminazione. Stando alle preferenze che hanno espresso sia i giudici che i professori sino ad oggi, si pensa che i protagonisti del prossimo spareggio potrebbero essere tre cantanti, uno per ogni team ancora in gara.

I nomi di chi rischia di dire addio ad Amici 20

Compresa quella che sarà trasmessa in tv il 24 aprile, mancano quattro puntate alla fine del serale della ventesima edizione di Amici: tra un mese circa, dunque, il pubblico conoscerà il nome dei due vincitori di quest'anno (uno per il canto e uno per il ballo).

Giovedì 22 sarà registrato il sesto appuntamento del prime time e, come sempre, in tarda serata saranno disponibili le anticipazioni di quello che succederà in studio tra i vari componenti del cast.

Da un paio di settimane a questa parte, è stato ridotto il numero degli eliminati: dalla doppia esclusione a puntata, infatti, si è passati ad una sola per la gioia dei talenti in gara e anche dei fan.

Tra poche ore, dunque, uno dei sei ragazzi ancora in gioco dovrà lasciare definitivamente la scuola: a prendere quest'importante decisione, saranno i tre giudici fissi del programma (Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia).

I guanti di sfida del sesto serale di Amici

Tra le tante prove che gli allievi saranno chiamati a sostenere nella puntata di Amici del 24 aprile (registrata giovedì 22), spiccano sicuramente quelle incentrate sui guanti di sfida.

Questa settimana, i professori si sono sbizzarriti nel proporre confronti e comparate tra i cantanti e i ballerini ancora in gara: Alessandra Celentano, ad esempio, ha chiesto un faccia a faccia tra Serena e Samuele su una coreografia moderna e tecnicamente impegnativa.

Veronica Peparini ha invitato Alessandro e Serena a sfidare Giulia su tre stili di danza diversi (neoclassico, hip hop e moderno): Stabile, però, ha chiesto ed ottenuto che la compagna fosse esentata da questa prova perché è troppo impegnata a prepararne tante altre.

Anna Pettinelli ha lanciato un guanto molto particolare: Aka7even e Tancredi dovranno rivisitare la sigla di un cartone animato famoso, potendo modificare il testo con delle loro "barre".

Un cantante di Amici potrebbe lasciare la gara

Facendo un bilancio delle prime cinque puntate del serale, i fan di Amici stanno facendo delle ipotesi su chi potrebbe essere eliminato al termine della registrazione del 22 aprile.

Gli allievi che sembrano convincere meno la giuria, sono tre cantanti: Deddy ha rischiato di uscire almeno due volte ma si è salvato in extremis (battendo allo spareggio prima la fidanzata Rosa e poi Martina), Tancredi ha sconfitto Enula in un recente ballottaggio ma sarebbe considerato l'"anello debole" della sua squadra, e Aka7even non ha mai vinto una prova da quando il programma è cominciato.

Il rapper dal ciuffo biondo, inoltre, fa parte dell'unico team che non ha ancora subito nessuna "defezione": il gruppo capitanato da Anna Pettinelli e da Veronica Peparini, è riuscito ad approdare al sesto serale per intero e stasera potrebbe rischiare grosso.

I principali candidati all'eliminazione della puntata che andrà in onda sabato 24 aprile, dunque, sono i cantautori Deddy, Tancredi e Akaeven, ma non è detto che la gara non riservi al pubblico un colpo di scena, come l'esclusione di un talento inaspettato come Serena o un altro ballerino.