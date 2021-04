Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Il Segreto che prosegue la sua messa in onda su Canale 5. Il finale di sempre si avvicina e i colpi di scena non mancheranno.

Occhi puntati sulla coppia composta da Marta e Adolfo: i due dovranno fare i conti con dei nuovi colpi di scena, dopo che il marito legittimo della donna verrà ritrovato senza vita. Intanto Francisca continuerà a portare avanti la propria missione a capo della setta segreta degli arcangeli, che sarà causa di nuove morti e distruzione in paese.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Ramon viene ucciso, Adolfo si ritrova nei guai

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole del finale di sempre de Il Segreto rivelano che la situazione peggiorerà nel momento in cui Ramon verrà ritrovato senza vita.

Il marito di Marta è stato ucciso e i sospetti si concentreranno su Adolfo che, in un primo momento, verrà ritenuto il responsabile di questo omicidio.

Un durissimo colpo per Marta, la quale è consapevole dell'innocenza del suo amato che in realtà non ha ucciso suo marito.

Ad ammazzare Ramon, infatti, è stata donna Begona dopo aver scoperto che l'uomo aveva preso a botte sua figlia Marta, al punto da farle perdere il bambino che portava in grembo.

Donna Begona ha assassinato Ramon

Begona, quindi, non si è fatta nessun scrupolo ed ha ammazzato a sangue freddo il marito di sua figlia, ma adesso i sospetti di questo omicidio si concentreranno su Adolfo, il quale finirà nei guai per queste accuse.

A prendere in mano le redini della situazione ci penserà Marta, la quale non accetterà il fatto che il suo amato possa finire nei guai e per questo motivo deciderà di mettere a punto un piano per poter scappare via insieme e dire addio per sempre alla loro vita a Puente Viejo, pronti a iniziare un nuovo percorso di vita assieme.

Francisca a capo degli Arcangeli: anticipazioni spagnole Il Segreto

Inoltre le anticipazioni spagnole sul finale de Il Segreto rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al personaggio di donna Francisca, la dark lady per eccellenza della soap opera.

Si scoprirà, infatti, che c'è proprio Francisca a capo della setta segreta degli Arcangeli che in questi anni non ha fatto altro che spargere sangue e morte in paese.

L'ultima prova che chiederà al suo braccio destro Campuzano, avrà a che fare con Don Filiberto. Infatti la signora gli chiederà di organizzare nei minimi dettagli il linciaggio popolare del prete di Puente Viejo, così da potersi sbarazzare definitivamente di lui.