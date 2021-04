Una escalation di tensione in arrivo nel corso delle puntate finali de Il Segreto, trasmesse prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler spagnoli raccontano che Rosa Solozabal non esiterà a giurare vendetta contro Adolfo De Los Vivos quando lo sentirà pronunciare una dichiarazione d'amore nei confronti della cognata Marta.

Il Segreto: la famiglia Solozabal occulta il corpo di Ramon

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane, rivelano che Rosa si dimostrerà di essere ormai fuori controllo, tanto da meditare una nuova vendetta.

Tutto inizierà quando la famiglia Solozabal deciderà di occultare il corpo di Ramon, ucciso con un oggetto appuntito conficcato nell'orecchio. Un'azione indegna di cui si macchierà Begona dopo aver scoperto che il genero ha picchiato Marta fino a farle abortire il figlio che portava in grembo. Al tempo stesso, la moglie di Ignacio si compiacerà per la riuscita del suo piano, comunicando alla sbigottita primogenita che non dovrà temere altre violenze da parte del marito in quanto ci ha pensato a lei a toglierlo di mezzo.

Marta minacciata dalla sorella

Nel corso delle prossime puntate dello sceneggiato iberico, Rosa non sembrerà affatto preoccupata per le condizioni di salute di Marta, ancora convalescente per le percosse e l'aborto subito.

Per questo motivo, la giovane non esiterà a recarsi in camera della sorella maggiore per intimarle di stare alla larga da Adolfo, adesso che è rimasta vedova.

Marta, a questo punto, inviterà Rosa a prendersi cura della sua gravidanza dopo che quest'ultima aveva fatto credere di essere rimasta incinta solo per farsi sposare dal marchesino.

Per tale ragione, la situazione sarà destinata a peggiorare quando Rosa chiederà a Begona cosa ha provato a uccidere Ramon con le sue stesse mani. La madre, a questo punto, affermerà di essersi sentita libera mentre l'uomo esalava l'ultimo respiro.

Una dichiarazione che esalterà la secondogenita delle Solozabal, che conficcherà uno spillo sulla fotografia di Marta.

Tutto questo sarà preludio di un'infausta macchinazione da parte di Rosa.

Adolfo confessa alla cognata di amarla, Rosa giura vendetta

Ed ecco che Rosa spierà una dichiarazione d'amore tra suo marito e sua sorella maggiore. In questo frangente, Adolfo si scuserà con la cognata per non averla aiutata con Ramon, specificando di non aver mai smesso di amarla, sebbene debba rispettare il matrimonio da poco contratto. Parole che offenderanno moltissimo la secondogenita delle Solozabal, che giurerà vendetta nei confronti del marchesino. Alla fine, la donna cercherà d'incastrare il marito per l'omicidio di Ramon mettendogli l'arma del delitto nella tasca della giacca.