Sabato 1° maggio si rinnoverà l'appuntamento in prime time con il serale di Amici 20, il fortunatissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla sua settima puntata di messa in onda su Canale 5. Anche questa volta, la trasmissione andrà in onda in differita: la registrazione di questa settima serata che precede la semifinale, è avvenuta il 29 aprile. Gli allievi che sono rimasti in gara, sia della sezione canto che della sezione ballo, sono stati chiamati ad affrontare nuove sfide: tra coloro che sono finiti a rischio ballottaggio anche Samuele.

Serale Amici 20, anticipazioni settima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'attesa settima puntata del serale di Amici 20 in onda questo sabato 1° maggio a partire dalle 21:30 circa su Canale 5, rivelano che alla fine c'è stata una sola eliminazione definitiva dal talent show di Maria De Filippi.

Sebbene siano rimasti in otto a contendersi l'accesso alla finalissima, un solo allievo ha dovuto dire addio alla scuola di Canale 5.

I due concorrenti finiti a rischio ballottaggio sono Samuele e Alessandro: entrambi non hanno convinto la giuria al termine delle loro esibizioni.

Samuele e Alessandro a rischio eliminazione dal serale

Il verdetto finale di questa settima puntata, però, non è stato svelato durante la registrazione stessa di questa sera.

La padrona di casa di Amici 20, infatti, avrebbe rivelato loro il verdetto solo al loro rientro in casetta.

Il pubblico da casa, quindi, scoprirà il nome dell'eliminato al termine della puntata trasmessa in tv.

In attesa di vedere in onda questa settima puntata del serale in programma per sabato 1° maggio, fervono i preparativi per le ultime puntate del talent show di Maria De Filippi.

Si avvicina la finale di Amici 20, anticipazioni: l'ultima puntata sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5

La finale di Amici 20, infatti, inizia ad avvicinarsi: sabato 15 maggio, ci sarà la nona e ultima puntata di questa edizione e per l'occasione lo show non andrà in onda in differita, così come è accaduto in queste settimane di messa in onda.

La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, tornerà in onda in diretta tv in vista della finalissima, durante la quale verrà proclamato il vincitore assoluto di quest'anno che si porterà a casa anche il premio finale messo in palio dalla produzione.

Per la serata conclusiva di questa seguitissima edizione del talent show, il pubblico da casa tornerà a essere "sovrano" e avrà il compito di eleggere il nuovo trionfatore che prenderà il posto di Gaia Gozzi, la vincitrice della scorsa edizione.

Chi riuscirà ad avere la meglio all'ultimo step? Tra i super favoriti vi sono Sangiovanni e Aka7even, rispettivamente del team Zerbi-Celentano e Arisa-Cuccarini.