Si avvicina sempre di più in Italia il gran finale della soap opera spagnola Il Segreto, che sarà caratterizzato anche da alcune tragedie.

In particolare Donna Begoña (Blanca Oteyza) la farà pagare al genero Ramon Solozabal (Pablo Gomez-Pando) non appena avrà la conferma che è stato lui a causare l’aborto di sua figlia Marta (Laura Minguell). Il cognato di Adolfo de Los Visos verrà ucciso dalla suocera quando i due si troveranno da soli nella cucina di villa Solozabal.

Il segreto, spoiler: Marta perde il figlio che aspettava

Gli spoiler relativi a ciò che accadrà nelle prossime puntate, in onda su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Ramon non riuscirà ad accettare il fatto di non essere il padre della creatura che porta in grembo sua moglie Marta.

L’uomo sarà parecchio furioso per aver appreso del tradimento della moglie col cognato Adolfo e la picchierà: durante l’ennesimo scontro purtroppo la donna avrà un malore che le farà perdere i sensi e tanto sangue dal ventre. A questo punto Ramon non avrà altra scelta oltre che avvisare i soccorsi con delle grida, facendo peraltro subito i conti con l’ira della governante Manuela (Almudena Cid): quest’ultima capirà quanto accaduto e inviterà Ramon a non avvicinarsi alla moglie.

Nel contempo Marta verrà a conoscenza dell’interruzione della gravidanza dopo essere stata visitata dal dottor Clemente (Daniel Reyes). La fanciulla, in preda alla disperazione, si sfogherà con la madre, che non riuscirà a stare tranquilla quando saprà che Ramon ha maltrattato la sua primogenita.

Ramon viene ucciso da Donna Begoña, Rosa prepara una trappola per il marito Adolfo

La signora Solozabal approfitterà del momento giusto per vendicarsi del genero: non appena lo stesso rientrerà a casa gli offrirà una tisana rilassante. A questo punto Begoña - decisa a fare di tutto per rendere giustizia alla figlia - non esiterà un secondo a colpire il marito di Marta alle spalle, precisamente nell’orecchio sinistro con un punteruolo: Ramon morirà all’istante.

In seguito la madre di Marta, Carolina e Rosa metterà al corrente i propri familiari del decesso del genero. Donna Begoña riuscirà a convincere Ignacio, Manuela, le figlie e Pablo a occultare il corpo senza vita di Ramon, sottolineando che non meritava di finire soltanto in prigione per il male fatto alla moglie. I Solozabal eseguiranno la richiesta della donna, finendo per coinvolgere nella questione anche Adolfo: il tutto accadrà all’insaputa di Marta.

Infine Rosa - arrabbiata con il marito per averla tradita nuovamente con sua sorella - gli preparerà una trappola.