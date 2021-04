Momenti di forte commozione all'Isola dei Famosi 2021 per Elisa Isoardi. Nel corso della puntata live di lunedì 12 aprile su Canale 5, la piemontese ha ricevuto una lettera da parte del fratello Domenico e non è riuscita a trattenere le lacrime. Tra i due vi è un rapporto particolare praticamente da sempre. I due si passano 7 anni e la conduttrice era molto piccola quando i loro genitori si sono separati. Mentre lui è rimasto con il padre, lei, invece, ha vissuto con la madre. Si erano visti poco prima che Elisa iniziasse questa avventura nel reality show condotto da Ilary Blasi e ora Domenico si è fatto sentire attraverso un messaggio scritto che ha fatto piangere la donna.

Elisa Isoardi ha ricevuto una lettera dal fratello

Ilary Blasi, in collegamento con Elisa Isoardi, Miryea Stabile e Vera Gemma ha voluto parlare con l'ex conduttrice de La Prova del cuoco. "Elisa, per te dovrebbe essere arrivata una pergamena", ha affermato la moglie di Francesco Totti, aggiungendo che si trattava di una lettera che avrebbe fatto leggere dal mittente e ha invitato l'avventuriera ad aprirla. La piemontese si è subito commossa e ha faticato a trattenere le lacrime. Il messaggio è stato scritto dal fratello che ha iniziato la lettera con queste parole: "Ciao Eli. L'unico sistema per arrivare a te è questo". Domenico ha invitato Isoardi a vivere pienamente l'esperienza in Honduras, all'Isola dei Famosi e ha voluto far sapere alla sorella di esserle molto vicino.

Il fratello di Elisa, dopo averla spronata ad avere coraggio ha concluso scrivendo: "Ti voglio tanto bene Eli, ti abbraccio".

Isoardi sul rapporto con il fratello: 'Lui è rimasto con papà, io con mamma ed era impossibile vedersi'

Ilary Blasi ha sottolineato ad Isoardi che con il fratello ha un rapporto particolare e non si vedono spesso.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La conduttrice ha poi domandato ad Elisa quando è stata l'ultima volta che si sono incontrati. Isoardi ha risposto affermando che si sono visti poco prima che lei partisse per l'Isola dei Famosi 2021, aggiungendo che era da un po' di tempo che non si incrociavano. La 38enne ha raccontato che quando erano piccoli i loro genitori si sono separati: lei aveva 3 anni, mentre Domenico, più grande, ne aveva 10.

"Lui è rimasto con papà, io con mamma ed era impossibile vedersi", ha dichiarato Elisa in lacrime. Poi sono cresciuti e si sono anche avvicinati, ma l'ex conduttrice de La Prova del cuoco ha sottolineato come altre persone si sono messe in mezzo e non hanno aiutato il loro rapporto particolare. "La cosa più bella del mondo è sentire la sua voce ora", ha aggiunto poi la naufraga che alla domanda posta dalla moglie di Totti se si aspettava di ricevere un messaggio ha risposto di no. Elisa ha dichiarato che Domenico è un uomo di grande cuore e che vive in montagna senza gas per scelta e senza televisione, quindi se ha scritto vuol dire che la sta vedendo.