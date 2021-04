Ilary Blasi sta portando avanti la conduzione di questa quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi e intanto non mancano le polemiche. Tra coloro che hanno puntato il dito contro il modus operandi della signora Totti vi è il giornalista Alessandro Cecchi Paone che, in una sua rubrica sulla carta stampata riguardante il mondo della televisione, non si è fatto problemi a criticare la conduzione della presentatrice dell'Isola. Secondo Cecchi Paone, Ilary sarebbe insoddisfatta del cast di naufraghi di questa edizione e potrebbe ritenerlo anche "colpevole" della scarsa resa in termini di ascolti del reality show.

Ilary Blasi criticata per la conduzione de L'isola dei famosi

Nel dettaglio, una telespettatrice del L'Isola dei famosi ha sollevato la questione con Cecchi Paone, facendogli presente che la conduttrice Ilary Blasi, nelle ultime puntate del reality show, non ha trattato benissimo i suoi concorrenti.

Effettivamente la conduttrice, invece d'incoraggiarli, li ha duramente bacchettati dicendo loro che erano i "naufraghi peggiori di sempre" nella storia del reality show.

Immediata la reazione di Cecchi Paone, che si è trovato d'accordo con questa telespettatrice, sottolineando il fatto che quello di una conduttrice che si contrappone ai partecipanti stessi della sua trasmissione, è una situazione particolarmente straniante per il pubblico.

'Ilary sembra non gradire i naufraghi' sbotta Cecchi Paone

"Intendiamoci, presentatori veterani dei reality show come Barbara d'Urso e Alessia Marcuzzi, non hanno mancato di contrastare alcuni concorrenti in certe occasioni limite. Ma si trattava di riportare all'ordine personaggi sovreccitati, che rischiavano di violare le regole del comportamento" ha ammesso Cecchi Paone.

"Ilary sembra invece non gradire la maggior parte dei suoi naufraghi. È come se non fosse soddisfatta dell'andamento del programma e li considerasse responsabili per questo" ha sentenziato ancora il giornalista e opinionista televisivo.

Insomma, una frecciatina diretta nei confronti della conduttrice de L'Isola dei famosi, che sicuramente non passerà inosservata.

La frecciatina a Ilary Blasi: ci sarà la replica?

Per Cecchi Paone, infatti, il comportamento di Ilary non sarebbe quello idoneo di una conduttrice che ha come scopo soprattutto quello di motivare i concorrenti della sua trasmissione, che si trovano a vivere una situazione di grande disagio e di "sofferenza" dovuta alla fame.

Quale sarà a questo punto la reazione della conduttrice de L'Isola dei famosi? Replicherà a queste stoccate dell'opinionista tv, che la ritiene insoddisfatta dell'andamento del reality show, oppure no?

Nel frattempo, l'appuntamento con L'Isola dei famosi è confermato come sempre con una doppia puntata settimanale nel prime time di Canale 5.

Calano gli ascolti de L'Isola dei famosi e cambia la programmazione

In queste ultime settimane, però, la media di ascolti non è stata proprio delle migliori e la trasmissione di Blasi è scesa sotto la soglia dei tre milioni di spettatori con uno share che oscilla tra il 16 e il 17%.

Numeri in ribasso rispetto a quelli delle prime puntate, quando la media superava anche il muro del 20-21% in prime time.

A partire dalla prossima settimana, per far fronte a questo calo di spettatori, ci sarà anche un cambio programmazione per l'Isola, che lascerà la serata del giovedì per approdare nel venerdì sera di Canale 5 al posto del varietà Felicissima sera condotto da Pio e Amedeo.

Malgrado i dati auditel non entusiasmanti, la conduttrice Ilary Blasi non ha mai proferito parola sull'andamento degli ascolti, sinonimo del fatto che intende andare avanti per la sua strada, visto che mancano ancora un bel po' di puntate prima del bilancio finale.