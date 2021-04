Nel corso dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2021 andata in onda su Canale 5 lunedì 12 aprile, la conduttrice Ilary Blasi e l'ex avventuriero Akash Kumar sono stati protagonisti di una discussione nello studio milanese del reality show. Un duro confronto tra la moglie di Francesco Totti e il modello rientrato in Italia dopo la quarantena. Il 29enne è stato eliminato dal programma dopo poco tempo e ha rifiutato di restare a Parasite Island. Akash, attraverso una diretta sul suo account Instagram aveva dichiarato di conoscere Ilary Blasi solo come la coniuge dell'ex fuoriclasse della Roma.

Quando il modello ha fatto il suo ingresso in studio, la conduttrice si è subito tolta un sassolino dalle scarpe con una frecciatina: "Non so se mi conosci. Mi presento, io sono Ilary Blasi".

Ilary Blasi ad Akash Kumar: 'Ci hai fatto un favore?'

Ilary Blasi ha chiesto al ragazzo come si sentiva dopo l'esperienza in Honduras. Il modello ha affermato che era stanco, avendo lavorato la mattina. La bionda conduttrice non è stata accomodante e in modo implacabile ha subito replicato: "Ma che ci hai fatto un favore?" subito prima di mandare in onda in onda il 'best' del 29enne all'Isola dei Famosi. Nel filmato Akash ha affermato che prima di partecipare al reality show aveva perso 18 chili ed aveva sofferto di attacchi di panico e depressione.

Il modello ha aggiunto di essere riuscito a superare le sue sfide e che il programma l'ha aiutato molto, anche grazie all'aver incontrato concorrenti come l'attore Brando Giorgi o l'ex calciatore inglese Paul Gascoigne. In studio, il modello dagli occhi di ghiaccio ha evidenziato di sentirsi una persona nuova ed ha tentato di giustificarsi in merito alle polemiche sorte durante la sua permanenza in Honduras.

Kumar ha ribadito di essere dislessico aggiungendo: "Quando mi innervosisco inizio a parlare ma non si capisce niente".

Il confronto tra Tommaso Zorzi e Akas Kumar

A quel punto la conduttrice non si è lasciata sfuggire l'occasione presentandosi nuovamente e sottolineando il suo nome: "Sono Ilary Blasi". Chiaro il riferimento della bionda alla diretta di Akash su Instagram nella quale aveva dichiarato di conoscerla solo come la moglie di Francesco Totti.

Il commento al vetriolo della bionda ha centrato pienamente il modello. In studio è avvenuto anche un confronto tra il 29enne e Tommaso Zorzi. I due sono stati protagonisti di vari scontri. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e opinionista del reality show l'Isola dei Famosi ha dichiarato che, secondo il suo parere, l'errore di Kumar è stato quello di non restare a Parasite Island. L'influencer ha aggiunto che Akash aveva la possibilità di vincere davvero la sua isola ed ha concluso: "Io voglio credere che tu sia un Akash nuovo, ma non ti vedo molto diverso"