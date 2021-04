Giovedì 15 aprile, su Canale 5, è stata trasmessa la nona puntata dell'Isola dei Famosi. Durante la puntata c'è stato uno scontro piuttosto ruvido tra Fariba Tehrani, Gilles Rocca e Valentina Persia. Su Twitter, Antonella Elia si è schierata dalla parte della concorrente persiana. Ma non solo, la showgirl piemontese ha ammesso di non nutrire una particolare simpatia nei confronti della comica romana apostrofandola con: "Ma sta sciacquetta?".

Il precedente

Fariba Tehrani, fin dal primo giorno che è approdata in Honduras, si è integrata molto bene con il gruppo.

I naufraghi, invece, ritengono il modo di fare della concorrente persiana troppo opprimente.

Nella puntata di lunedì 12 aprile, Fariba era finita al televoto. Terminata la diretta, la naufraga aveva ammesso di esserci rimasta male, soprattutto per la nomination di Valentina e Gilles. A detta della mamma di Giulia Salemi, il duo Persia-Rocca si sarebbe sempre comportato in modo amichevole verso di lei per poi pugnalarla alle spalle.

Il commento di Elia

In occasione del nono appuntamento del reality show condotto da Ilary Blasi, la conduttrice ha cercato di fare chiarezza sui dissapori sorti tra i naufraghi. In poco tempo i toni si sono surriscaldati, tanto che Rocca ha definito per l'ennesima volta la concorrente persiana una bugiarda.

Valentina, invece, ha rimarcato il suo giudizio negativo su Fariba. Su Twitter, Antonella Elia ha lanciato una stoccata alla comica romana: "No vabbè, ma sta sciacquetta?" Insomma, l'ex opinionista del GF Vip 5 si è schierata dalla parte della mamma di Giulia Salemi. Ma non è tutto, su Instagram la showgirl piemontese ha rincarato la dose.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Mentre nei confronti di Vera Gemma, Antonella ha speso delle parole di stima, non si può dire lo stesso per Valentina: "Non la sopporto proprio". Secondo l'ex opinionista del GF Vip 5, Fariba sarebbe molto più simpatica rispetto alla comica. Dopo avere avere chiesto ai suoi follower cosa pensassero dei concorrente dell'Isola dei Famosi, Antonella Elia ha rinnovato il suo pensiero: "Valentina completamente out".

Persia imita Fariba: telespettatori non apprezzano

Durante lo scontro avvenuto in diretta tra Fariba e Valentina, quest'ultima ha cercato di fare un'imitazione della concorrente persiana: "Non capisce, forse nella sua cultura non sa cosa vuol dire rosicona".

Su Twitter, moltissimi utenti hanno commentato in modo negativo l'atteggiamento della comica romana. Un utente ha invitato Persia ad evitare certe frasi infelici: "Ignoranti e un filo stereotipate". Un altro telespettatore ha spiegato che Valentina avrebbe solo denigrato Fariba: "Non ha fatto ridere nessuno". Inoltre, l'utente si è domandato come mai nessuno sia intervenuto per fermare Persia.