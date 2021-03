Giovedì 18 marzo su Canale 5 è stata trasmessa la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Durante la diretta c'è stato un botta e risposta al vetriolo tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar. La richiesta di spiegazioni sulla reale identità dell'opinionista ha mandato su tutte le furie il concorrente del Reality Show.

Il quesito dell'opinionista

Da anni si parla del vero nome di Akash Kumar: la prima a sollevare la questione era stata Selvaggia Lucarelli, durante la partecipazione del modello a Ballando con le Stelle. In occasione della partecipazione a Temptation Island e Ciao Darwin, il giovane si era presentato con il nome di Andrea Pablo Romero.

In occasione della seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, Tommaso Zorzi ha chiesto spiegazioni al naufrago sul nome che utilizzava in passato. Alla domanda dell'opinionista, il concorrente ha reagito in malo modo. Akash ha prontamente risposto di non volere più parlare di questa storia, visto che in passato aveva già fatto chiarezza: Akash sarebbe il nome reale, mentre Andrea Pablo il nome d'arte. Vista l'insistenza di Tommaso, il modello ha sbottato: "Zorzi deve un attimo calare le ali e parlare in modo decente". Dopo avere sottolineato di essere un ragazzo educato, il concorrente ha chiosato: "Il trash non mi appartiene".

La richiesta di Akash ai naufraghi

Terminato il botta e risposta con Tommaso Zorzi, Akash Kumar ha spiegato che lontano dai riflettori ha una carriera che lo attende.

Per questo motivo ha chiesto ai suoi compagni d'avventura di mandarlo in nomination, in modo da abbandonare il programma in caso di perdita al televoto.

Di fronte alla richiesta del naufrago, Ilary Blasi ha invitato il concorrente a non reagire in quel modo. Al contrario, la conduttrice ha esortato il modello a dimostrare ai telespettatori chi fosse il "vero Akash".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Una volta terminato il giro di nomination, Zorzi e Kumar sono stati protagonisti di un nuovo battibecco. Scendendo nel dettaglio, il naufrago ha ammesso di essere a conoscenza del passato dell'opinionista. Poi, con tono piccato ha replicato: "Caro Tommaso vola basso, con me il trash non lo fai".

Valerio Scanu contro il modello

Sui social, la maggior parte dei telespettatori dell'Isola dei Famosi si è schierata dalla parte di Tommaso Zorzi.

Tra questi c'è anche Valerio Scanu. Su Instagram, il giovane ha spiegato che in passato anche lui ha avuto un battibecco con Akash: il modello lo avrebbe bloccato sui social, perché non avrebbe accettato un commento negativo relativo ad una performance svolta a Ballando con le Stelle.

Secondo Scanu, non è vero che Kumar ha una carriera che lo attende: "Senza né arte, né parte, né educazione". Infine, parlando di Zorzi, Valerio ha chiosato: "Non so come non lo abbia reso cenere in 5 secondi".