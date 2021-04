Daniela Martani è stata una delle concorrenti della 15esima edizione dell'Isola dei Famosi: la 47enne è uscita dopo essere stata eliminata dal televoto. In un'intervista recente, l'ex isolana ha fatto un bilancio della sua breve esperienza in Honduras. La diretta interessata non ha nascosto di esserci rimasta male per una dichiarazione rilasciata da Elettra Lamborghini.

Le parole dell'ex naufraga

Daniela Martani all'Isola dei Famosi ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua. Dopo l'eliminazione dal reality show di Canale 5, ha fatto un bilancio della sua breve esperienza ritenendosi contenta per il percorso svolto: "Non mi sembra di avere fatta una brutta figura".

La 47enne ha ammesso che, avendo un carattere "fumantino", in Honduras si è rapportata nel migliore dei modi con i suoi ex compagni d'avventura. Per questo motivo, Martani non ha compreso alcune dichiarazioni rilasciate da Elettra Lamborghini: "Ha detto che è un bene che io sia tornata in Italia. Ci sono rimasta un po' male". Daniela ha sottolineato Elettra, come lei, ha fatto la stessa scelta "etica", ovvero di non mangiare carne. Detto questo l'ex concorrente ha spiegato che non pretendeva di essere simpatica a tutti i costi all'opinionista, ma si sarebbe aspettata altro.

Tuttavia, Martani si è detta sicura che in futuro lei ed Elettra avranno modo di avere un chiarimento.

La posizione sui vaccini

Daniela Martani dopo essere stata eliminata dall'Isola dei Famosi, ha avuto modo di leggere quanto detto sul suo conto. Alla diretta interessata non è sfuggito quanto detto da Selvaggia Lucarelli: quest'ultima in più occasione l'ha definita la "concorrente no-vax".

A tale proposito la 47enne ha fatto chiarezza sulla sua posizione.

Martani ha spiegato di non avere mia detto di essere contro i vaccini, al contrario è sempre stata per la libertà di espressione. Per questo motivo Daniela si è detta convinta che la sua uscita dal reality show sia stata anche un po' pregiudicata dai giudizi sul suo conto.

Il rapporto con gli altri concorrenti

L'isolana ha parlato anche del rapporto mai sbocciato con gli altri naufraghi.

La diretta interessata in varie occasione ha definito la maggior parte dei suoi compagni d'avventura un "branco". Fin dall'inizio, la 47enne si è sentita bersagliata da Francesca Lodo con la quale ha avuto vari battibecchi. Inoltre, Martani ha una scarsa considerazione di Gilles Rocca e Andrea Cerioli.

Per quanto riguarda gli altri opinionisti del reality show, l'ex naufraga si è detta felice del fatto che Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi abbiano preso le sue difese in diversi episodi.