Si avvicina per i telespettatori italiani il momento di conoscere come si concluderà DayDreamer - Le ali del sogno. Le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia rivelano che Can e Sanem, dopo mille peripezie, arriveranno a ottenere il loro lieto fine. Dopo la celebrazione delle desiderate nozze, vi sarà un salto temporale che mostrerà la coppia sul procinto di diventare papà e mamma. Ma le sorprese per i fan della serie non sono di certo finite qua: tre gemelli arriveranno ad allietare la vita dei due innamorati.

Can e Sanem avranno tre figli

Can recupererà la memoria, persa in seguito a un incidente stradale, e chiederà in modo molto romantico la mano a Sanem con l'aiuto di un drone che porterà l'anello di fidanzamento. Le anticipazioni di DayDreamer che vengono direttamente dalla Turchia annunciano che finalmente i due innamorati, dopo aver dato vita a tutti i riti di fidanzamento tipici di Istanbul, giungeranno all'altare per pronunciare il fatidico sì alla presenza di emozionati amici e familiari. Insomma, per la minore delle Aydin e il maggiore dei Divit non vi sarà più alcun impedimento per la felicità.

Dopo la cerimonia, Can e Sanem partiranno per il viaggio di nozze, ma per i telespettatori della soap non finirà qui.

Un piccolo salto temporale mostrerà Sanem che, in procinto di partorire, verrà accompagnata in sala parto dal devoto marito. Trascorreranno, in seguito, altri quattro anni ed ecco che i fan di DayDreamer potranno assistere alla sorpresa finale. La famiglia Divit sarà in giardino e i due sposi saranno in compagnia di ben tre figli: tutti i sogni della dolce scrittrice a questo punto saranno realizzati.

Lieto fine per i due protagonisti della soap

I tre piccolini, il maschietto Deniz e le due femmine Ates e Yildiz, rappresenteranno la ciliegina sulla torta: per Can e Sanem si prospetteranno momenti lieti e sereni, ben lontani da quelli che la coppia ha dovuto affrontare per affermare il loro amore. Inoltre, la presenza di tre pargoli andrà a rendere realtà i sogni premonitori della scrittrice.

La fine della soap dovrebbe essere trasmessa, qui in Italia, intorno a metà maggio ma per i più romantici ci saranno comunque delle belle novità.

Al termine di DayDreamer, dovrebbe andare in onda Mr Wrong - Lezioni d'Amore, la nuova serie che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Insomma, i telespettatori non resteranno "orfani" delle soap turche che nell'ultimo periodo hanno conquistato il pubblico di Canale 5. Nuovi amori e nuove storie a cui appassionarsi animeranno, quindi, i pomeriggi e alcune prime serate delle numerose sostenitrici dell'affascinante attore turco.