Drusilla Gucci è una delle concorrenti della 15^ edizione dell'Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato da Novella 2000, la 26enne in passato potrebbe avere avuto una "simpatia" per Damiano David, ovvero il cantante dei Maneskin. Secondo il magazine, i due potrebbero essere stati accomunati dalla passione per il dark.

L’indiscrezione

Drusilla Gucci attualmente è single. Tuttavia, in passato ha avuto numerose relazioni di cui l'ultima è durata cinque anni. Stando a un'indiscrezione lanciata dal magazine diretto da Roberto Alessi, l'attuale concorrente dell'Isola dei Famosi in passato potrebbe avere avuto una certa "simpatia" per Damiano David, ovvero il frontman dei Maneskin.

Al momento non si conoscono molti dettagli su questa presunta relazione, ma pare che tra i vari punti in comune per i due ci sia la passione per il "dark". Parlando con Ilary Blasi, Drusilla ha confidato di fare una collezione particolare: conserva i teschi degli animali.

In merito alla presunta liasion con Damiano David si tratta solo di supposizioni, in quanto il cantante dei Maneskin non ha confermato o smentito il pettegolezzo sul suo conto. Drusilla Gucci invece, essendo impegnata nell'avventura in Honduras non è stata ancora messa al corrente del gossip.

Chi è Damiano David?

Damiano David è nato nel 1999. Il giovane è il cantante dei Maneskin ed è reduce della vittoria dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Zitti e buoni".

Il gruppo andrà anche all'Eurovision Song Contest che quest'anno si svolge in Olanda per rappresentare l'Italia.

Per quanto riguarda la vita privata di Damiano non si sa molto: il 22enne ha sempre tenuto il massimo riserbo. In passato si è vociferato di una relazione con Victoria - la batterista dei Maneskin - ma entrambi hanno sempre dichiarato di essere amici.

Dopo la vittoria di Sanremo invece, il nome di Damiano è stato accostato a quello della modella Giorgia Soleri. Anche in questo caso, però, i diretti interessati non hanno confermato o smentito.

Il percorso di Drusilla

All'inizio dell'avventura in Honduras, Drusilla Gucci era molto carica. Settimana dopo settimana invece, sente mancare le forze.

La ragazza si è più volte appellata ai suoi compagni d'avventura per mandarla al televoto. I telespettatori invece, sembrano non capire la richiesta d'aiuto della loro beniamina visto che continuano a salvarla.

All'Isola dei Famosi la 26enne era sembrata avere un ottimo feeling con Myrea Stabile, ma poco dopo le due sono state protagoniste di un botta e risposta al vetriolo. Con l'arrivo dalla Parasite Island, Drusilla ha stretto un bel rapporto con Ubaldo Lanzo - i due si sono promessi di vedersi anche in Italia davanti ad un cocktail.