L'Isola dei Famosi continua ad essere sempre più incandescente, nelle ultime ore a finire al centro delle polemiche è stato Gilles Rocca, reo di aver di aver pronunciato una frase ritenuta molto offensiva nei confronti di Fariba Tehrani: "Non l’avevo riconosciuta, nella foto è truccata e qui no". Il pubblico del web ha chiesto a gran voce la squalifica dell'attore, ritenendo intollerabile un simile comportamento. Giulia Salemi, figlia di Fariba, ha invece lanciato alcune stoccate nei confronti di Valentina Persia, colpevole secondo l'influencer di aver assunto atteggiamenti maleducati nei confronti di sua madre.

L'accusa del web nei confronti di Gilles Rocca

L'attore e regista Gilles Rocca sta facendo parlare molto di sé, al pubblico del web non è andato giù il suo comportamento nei confronti di Fariba Tehrani. Soprattutto non è assolutamente piaciutoquello che ha fatto il naufrago in sede di nomination, Rocca mentre stava cercando la foto di Fariba ha impiegato più tempo del previsto nella ricerca, sollecitato da Ilary Blasi ha replicato sostenendo di non aver riconosciuto Tehrani poichè nella foto era molto truccata contrariamente a quello che appare sull'isola. Il popolo del web ha considerato questa "scenetta" una mancanza di rispetto assoluto nei confronti della naufraga [VIDEO], accusando addirittura l'attore di body shaming.

In diversi hanno accusato Gilles di aver mancato spesso, in questa edizione dell'Isola dei Famosi, di rispetto alle donne e di aver fatto finta di non riconoscere Fariba per denigrarla. Qualcuno ha provato a difendere Rocca, sostenendo che effettivamente il naufrago non trovava la foto di Fariba e di non aver avuto nessun atteggiamento denigratorio nei confronti della concorrente, pur ammettendo l'arroganza con la quale il regista si rivolge spesso ad alcuni suoi colleghi d'avventura.

C'è da dire che il verso del cane fatto da Gilles per prendere in giro Fariba non è piaciuto nemmeno all'opinionista Tommaso Zorzi, da sempre sostenitore dichiarato dell'attore.

Giulia Salemi critica Valentina Persia

A Giulia Salemi non sta piacendo affatto il comportamento di alcuni naufraghi nei confronti di sua madre Fariba Tehrani.

L' influencer ha deciso di dire la sua nei confronti di Valentina Persia, rea di tenere un atteggiamento a dir poco ostile nei riguardi della concorrente persiana. Giulia non ha gradito, in maniera particolare, il modo aggressivo con il quale Persia ha attaccato Fariba [VIDEO], Salemi ha ritenuto eccessivamente sopra le righe il tono della voce utilizzato dalla comica. L'influencerha criticato anche l'azione di Valentina nel togliere la mano per non salutare sua madre.