Fin dalle prima battute dell'esperienza a L'Isola dei Famosi, Vera Gemma ha stretto un forte legame con Awed. Un'amicizia che li ha portati ad allontanarsi dal resto del gruppo con l'attrice e lo youtuber che hanno attaccato senza mezzi termini Gilles Rocca, Francesca Lodo e Valentina Persia. Un asse che è stato spezzato dall'esito del televoto che ha costretto la figlia di Giuliano Gemma a salutare la 'palapa' per sbarcare prima su Parasite Island e poi sull'Isola della Speranza. L'attrice ha accettato di proseguire l'avventura in Honduras e nei prossimi giorni condividerà la nuova esperienza con Miryea Stabile.

Quest'ultima ha riabbracciato la cinquantenne che le ha immediatamente chiesto come avesse reagito Awed, nome d'arte di Simone Paciello, dopo la sua eliminazione e come si fosse comportato con gli altri naufraghi. Senza fare giri di parole la vincitrice de La Pupa e il secchione e viceversa ha riferito che il ventiquattrenne ha fatto un passo indietro e si è riconciliato con il gruppo. "Anche io avrei azzerato tutto se fossi rientrata ma non comprendo di cosa si sia pentito. Non doveva scusarsi, io non l'avrei fatto" - ha chiarito Vera Gemma.

Vera Gemma sull'Isola della Speranza con Miryea Stabile

Vera Gemma ha incassato un altro duro colpo nel corso della puntata del 1° aprile de L'Isola dei Famosi.

L'attrice aveva accettato di restare su Parasite Island con la speranza di rientrare di gioco ma il televoto ha premiato Brando Giorgi che è tornato in 'palapa'con Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, diventati concorrenti a tutti gli effetti dopo il periodo di 'apprendistato'. Nonostante ciò l'avventura della cinquantenne in Honduras non è finita in quanto ha deciso di aggrapparsi all'ultimo 'salvagente' lanciato da Ilary Balsi.

La figlia di Giuliano Gemma ha deciso di restare sull'Isola della Speranza con l'obiettivo di tornare in corsa per la vittoria finale del reality show. "Non mollo e sono pronta ad andare avanti anche da sola". Successivamente Vera è stata raggiunta da Miryea Stabile con la quale nei prossimi giorni condividerà la nuova esperienza.

L'attrice delusa da Awed: 'Non so se ho voglia di rivedere un uomo così pentito'

Dopo aver abbracciato la vincitrice de La Pupa e il secchione e viceversa l'attrice le ha chiesto notizie di Awed: "Era triste per la mia uscita?" Myrea ha spiegato alla compagna di avventura che lo youtuber ha deciso di chiarirsi con gli altri naufraghi dopo le tensioni dei giorni scorsi e che è rientrato a tutti gli effetti in gruppo. "Anche io avrei azzerato tutto se fossi rientrata in palapa" - ha spiegato Vera Gemma che non ha nascosto una certa delusione quanto ha appreso che il ventiquattrenne ha manifestato il suo pentimento per i comportamenti avuti con Gilles Rocca e Francesca Lodo.

"Non comprendo perché si sia scusato visto che è stato anche minacciato.

Io non l'avrei mai fatto, gli auguro il meglio ma non so se ho tanta voglia di rivedere un uomo così pentito" - ha chiosato la cinquantenne.