Giulia Salemi è stata ospite di Barbara D'urso nella puntata di Domenica Live andata in onda su Canale 5 domenica 11 aprile. La ragazza ha commentato le frasi che Awed, naufrago de l'Isola dei Famosi, ha usato nei confronti della madre della ragazza.

Il commento di Giulia

La giovane influencer ed ex inquilina del Grande Fratello Vip 5 ha parlato dell'esperienza che sta facendo sua madre Fariba Tehrani all'Isola. Nei giorni scorsi, Fariba è stata coinvolta in una polemica scatenatasi sul web per delle parole che il naufrago Awed le ha rivolto. Le sue parole, pronunciate mentre la naufraga si stava spogliando per lavarsi, non sono state affatto ben accolte dal popolo dei social.

"L'altra volta era fianco a me, nuda. Mi sono girato, in altri tempi sarei stato lì a fissarle", aveva dichiarato lo youtuber ad altri suoi compagni.

Parole che non hanno lasciato indifferente la giovane figlia della naufraga: "Sono sempre istintiva, ma bisogna capire il contesto. Il commento è stato poco carino non essendo mia madre una sua coetanea. La stava guardando mentre si faceva la doccia. Credo che sia opportuno girarsi quando una persona all'Isola si sta lavando. Sto cercando di capire, l'Isola non è come il GF, non ci sono le telecamere h24".

Giulia non ha voluto quindi attaccare troppo duramente il giovane, cercando di capire il contesto in cui si trovano gli isolani. Non ci resta che attendere di vedere se la conduttrice del format, Ilary Blasi, affronterà la questione nella puntata che andrà in onda su Canale 5 lunedì 12 aprile.

L'amore con Pierpaolo e la carriera televisiva

Salemi ha parlato anche della sua relazione con Pierpaolo Pretelli, conosciuto proprio nella casa del GF. Sembrava non essere stata ben accolta dalla famiglia del giovane all'inizio, ma Giulia ha dichiarato che ha finalmente avuto l'opportunità di conoscere i genitori del compagno: "Ho incontrato la mamma di Pierpaolo, è stato molto naturale e vero.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Le relazioni nate sotto i riflettori non sono sempre ben viste, basta una piccola cosa per influenzare il giudizio su queste storie. Pierpaolo è molto sereno, è questo l'importante, ci serviva un equilibrio familiare". Ha poi dichiarato che è stata proprio l'ex compagna di Pretelli e madre di suo figlio, Ariadna Romero, ad aiutarla in questa impresa: "È lei che ha permesso tutto ciò, è stata la mia più grande alleata.

C'è stato un incontro tutti insieme, Leo è bellissimo, assomiglia sia alla mamma che al papà". Pierpaolo aveva infatti raccontato di questo incontro tra Giulia e Leo in una recente intervista radiofonica.

In conclusione, ha ricevuto a sorpresa un videomessaggio di Pierpaolo in cui si congratula e le fa i migliori auguri per il suo nuovo programma Salotto Salemi, in onda su Mediaset Play. "Amo follemente la dolcezza di Pierpaolo, a volte l'uomo si ostina a fare il duro, invece bisogna dimostrare i propri sentimenti", ha commentato così le parole del suo compagno. Il format condotto da Giulia, andrà in onda dal 16 aprile.