Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole, che andranno in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che ci saranno dei risvolti clamorosi legati alle vicende di Ursula. La donna, che fino a poco tempo fa era alleata di Genoveva, si ritroverà a essere una sua nemica giurata al punto che ci sarà una vendetta a dir poco spietata che metterà nei guai Marcia, la domestica brasiliana che per colpa di Salmeron ha dovuto già rinunciare al suo amore per Felipe.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula viene uccisa

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una Vita rivelano che Ursula verrà uccisa da Genoveva con la complicità di Israel, il quale per diverse settimane ha finto di essere Santiago, il marito di Marcia.

L'uomo, però, si presterà a uccidere Ursula per conto della perfida e astuta Genoveva, in cambio di una lauta somma di denaro che chiederà e pretenderà di avere in contanti, nel momento in cui verrà a conoscenza del fatto che il figlio che Salmeron porta in grembo potrebbe essere suo e non del futuro marito Felipe.

Sta di fatto che, dopo aver ottenuto i soldi, "Santiago" accetterà di lasciare per sempre Acacias e di trasferirsi lasciare il paese con Marcia, la quale deciderà di perdonarlo malgrado le bugie e le menzogne che le ha raccontato.

Marcia e Santiago pronti a lasciare per sempre Acacias

Prima di uscire di scena per sempre da Acacias, però, Marcia chiederà di poter salutare per l'ultima volta il suo amato Felipe, che non ha mai dimenticato del tutto.

Le anticipazioni spagnole delle puntate di Una Vita rivelano che durante l'incontro notturno che ci sarà tra i due, Marcia ribadirà ancora una volta a Felipe di non averlo mai dimenticato e al tempo stesso gli augurerà di essere felice al fianco di Genoveva, che sta per renderlo padre.

Tuttavia, il colpo di scena arriverà nel momento in cui Marcia e Santiago si recheranno in stazione per prendere il treno che li porterà via per sempre da Acacias.

L'arresto di Marcia per la morte di Ursula: anticipazioni spagnole Una Vita

La loro partenza verrà bloccata dal commissario Mendez, il quale procederà con l'arresto della donna accusata della morte di Ursula.

Ebbene sì, Marcia si ritroverà nei guai e su di lei peserà questa gravissima e infamante accusa legata all'omicidio dell'ex braccio destro di Genoveva. Mendez infatti, dopo aver indagato a lungo sulla morte della donna, arriverà a puntare il dito contro Marcia.

Un duro colpo anche per Santiago, il quale arriverà a sospettare che dietro questa situazione si celi ancora una volta lo zampino della perfida Genoveva.