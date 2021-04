Domenica 11 aprile, su Canale 5, è andato in onda un nuovo appuntamento di Domenica Live. La conduttrice ha deciso di fare chiarezza sul passato di Olesya Rostova. Secondo quanto dichiarato da un conduttore russo di nome Roman, la 20enne conoscerebbe già i suoi genitori biologici. Ma non solo, sarebbe pronta a tutto per ottenere la popolarità.

Olesya non è Denise

Qualche settimana fa, una ragazza di nome Olesya Rostova aveva lanciato un appello nel talk russo "Lasciali Parlare" per trovare la sua famiglia naturale: la 20enne aveva spiegato di essere stata rapita da piccola.

Considerata la somiglianza tra la storia di Olesya e Denise Pipitone, era stato chiesto un test del sangue per capire se la ragazza potesse essere la bambina scomparsa da Mazara del Vallo. Una volta effettuati gli esami sanguigni, è stato appurato che Olesya e Denise non sono la stessa persona.

La versione di Roman

Intervenuto a Domenica Live, Roman - conduttore russo - ha sollevato dei dubbi sulla 20enne russa. Il conduttore di un reality show russo trasmesso su Youtube ha spiegato di avere "cacciato" Olesya Rostova dal suo programma. Il motivo? In seguito a uno scatto di rabbia, la 20enne avrebbe rotto alcuni bicchieri e avrebbe minacciato gli autori di rovinare la trasmissione se non l'avessero fatta diventare famosa.

Ma non è tutto, Roman ha descritto Olesya come una persona pronta a tutto per diventare celebre: "Lei vuole solo popolarità, ha inventato tutto e sta recitando un copione".

I dubbi sull'infanzia di Rostova

Per dimostrare che la sua versione dei fatti fosse veritiera, Roman ha portato a Barbara D'Urso alcuni video "piccanti" pubblicati da Rostova sui suoi profili social.

Secondo il conduttore russo, Olesya non sarebbe mai stata rapita da piccola. A detta di Roman, si tratterebbe di una messa in scena: "Lei mi ha detto che conosce i suoi genitori e la sua famiglia". Infine, l'ospite di Domenica Live si è detto disgustato per quanto accaduto nel programma del collega Dmitry Borisov "Lasciali Parlare".

Ovviamente, si tratta di supposizioni in quanto la versione di Roman non è stata confermata dalla 20enne russa.

In seguito alla testimonianza del conduttore russo, Simona Izzo - presente nel parterre di ospiti - ha definito Olesya Rostova una "mascalzona". Barbara D'Urso, però, si è prontamente dissociata dal giudizio della regista. Prima di passare a un altro argomento, la conduttrice campana ha spiegato di avere ricevuto anche altri filmati su Olesya Rostova ma di non averli mandati in onda perché vietati in Italia. "Carmelita" ha precisato che non avrebbe mandato mai in onda certe clip anche se fosse andata in onda in seconda serata.