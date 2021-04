Lunedì 19 aprile, su Canale 5, è stata trasmessa la decima puntata dell'Isola dei Famosi. Fin dal primo collegamento di Ilary Blasi si è visto che gli animi tra i naufraghi erano piuttosto tesi. In particolare, Vera Gemma è stata bacchetta da alcuni suoi compagni d'avventura per alcuni atteggiamenti. In studio, il fidanzato della concorrente ha dichiarato di essere molto arrabbiato per come è stata trattata la sua compagna.

L'attacco di Ubaldo

Durante il primo collegamento con Playa Palapa, Ilary Blasi ha commentato le dinamiche della settimana. A un certo punto, Ubaldo Lanzo ha preso parola e si è scagliato contro Vera Gemma accusandola di avergli messo contro Fariba Terhani.

Il cromatologo fin da subito ha utilizzato un linguaggio piuttosto colorito.

Dopo essere stato rimproverato dalla conduttrice e dall'inviato Massimiliano Rosolino, Ubaldo ha proseguito il suo monologo: "Stai zitta, non devi parlare di me".

In studio Jedà ha preso le difese della sua compagna. Alla domanda della conduttrice su come stesse, il ragazzo ha prontamente risposto: "Diciamo bene. Vera la vedo bene, ma io sono un po' arrabbiato". Il produttore ha ammonito l'atteggiamento di Ubaldo nei confronti della sua compagna. Secondo Jedà, nessuno si deve permettere di parlare così ad una donna. Poi, ha tagliato corto: "Ha dimostrato di essere egoista, maleducato e cafone".

Il rimprovero di Jedà agli altri concorrenti

La convivenza tra Vera Gemma e alcuni concorrenti sembra non essere affatto idilliaca. In particolare, il gruppo formato da Valentina Persia, Gilles Rocca, Andrea Cerioli, Francesca Lodo e Angela Melillo non nutre una particolare simpatia verso la regista.

Dallo studio Mediaset dove viene trasmessa l'Isola dei Famosi, Jedà ha commentato in modo negativo l'atteggiamento del "gruppo".

Secondo il giovane, alcuni stanno facendo passare la sua fidanzata per la persona che non è. Poi, il 22enne è sbottato: "La maggior parte dei naufraghi sono lupi travestiti da pecore, per me". Il ragazzo di fronte alle telecamere si è sempre posto in modo pacato. Questa volta, però, nel vedere la sua compagna attaccata gratuitamente, lsi è infastidito molto.

La storia di Vera e Jedà

Intervistato dai microfoni di Novella 2000, Jedà aveva spiegato di avere conosciuto Vera Gemma durante il primo lockdown su Instagram: dopo uno scambio di messaggi, i due si sono visti e hanno capito che c'era qualcosa di forte tra loro.

Il produttore ha riferito che al momento lui e Vera si dividono tra Roma e Milano solamente per motivi di lavoro. Infine, il 22enne non aveva nascosto di voler partecipare ad un reality show: "Amo mettermi in gioco".