Gli animi all’Isola dei Famosi si sono surriscaldati. Nel pomeriggio di venerdì 16 aprile, Vera Gemma ha avuto uno scontro con Andrea Cerioli. Quest’ultimo ha rimproverato la compagna d’avventura per non avere condiviso il cibo della prova ricompensa con tutti i naufraghi, ma solo con alcuni.

Il ritorno delle Amazzoni su Playa Reunion

Durante la puntata di giovedì 12 aprile le Amazzoni Miryea Stabile, Elisa Isoardi e Vera Gemma dopo avere vinto la prova ricompensa sono potute tornare con gli altri naufraghi su Playa Reunion.

L’unica che non ha potuto fare questa esperienza è stata Elisa Isoardi, che ha dovuto abbandonare il reality show a causa di un infortunio all’occhio destro.

Miryea e Vera invece, sono state subito accolte da Beatrice Marchetti e Fariba Tehrani.

Vera vs Andrea

Come premio. le ex Amazzoni hanno ricevuto del cibo. A quel punto Miryea e Vera hanno deciso di chiamare il duo Marchetti-Tehrani per mangiare con loro. Vera ha anche chiamato Awed, Andrea Cerioli e Paul Gascoigne. Mentre l’ex calciatore ha accettato le patatine fritte, i primi due hanno espresso il proprio disappunto. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di non avere nulla contro le ex Amazzoni, ma ha ritenuto questa scelta sbagliata: “O mangiamo tutti o io non mangio”. Dal canto suo, anche Awed ha sostenuto che il cibo poteva essere diviso insieme a tutti i concorrenti di Playa Reunion.

A quel punto Andrea è sbottato: “Abbiamo tutti fame”. A detta del giovane, il cibo sarebbe bastato per tutti quindi era un peccato mangiarlo solamente in cinque persone: “Con la fame non si scherza”.

La versione della naufraga

Di fronte al rimprovero di Andrea Cerioli, Vera Gemma ha fornito la sua versione dei fatti. Scendendo nel dettaglio, la naufraga ha riferito di non voler dividere il cibo con chi aveva parlato male di lei.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nonostante Cerioli abbia specificato che lui non si sarebbe mai comportato in quel modo neanche con il suo peggior nemico, Gemma ha prontamente replicato: “Faccio quello che mi pare”.

Il gruppo si è diviso

In seguito all‘ennesimo scontro avvenuto su Playa Reunion, il gruppo si è ulteriormente diviso. Beatrice e Fariba non hanno nascosto il desiderio di restare lontano dagli altri concorrenti.

In particolare, la modella ha confidato che le piacerebbe vedere i naufraghi divisi tra loro e a farle da eco ci ha pensato Vera. Inoltre, Marchetti ha riferito di essersi sentita tradita dal gruppo: “Sono stata nominata da tutti”.