Brando Giorgi è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi. In queste ore, il naufrago è finito al centro del clamore mediatico per un presunto interesse - relativo al passato - nei confronti di Elisa Isoardi. Stando all'indiscrezione, riportata da Ivan Rota solamente il tempo potrà svelare realmente come sia andata tra i due.

I rumor sull'attore

Ivan Rota su Dagospia ha lanciato un'indiscrezione su Brando Giorgi. Il giornalista ha affermato: "Gira voce che anni fa abbia avuto una simpatia per Elisa Isoardi". Tuttavia, Rota ha precisato che solamente al ritorno dei due naufraghi sarà possibile capire se il pettegolezzo sia reale o meno.

Ammesso che la notizia fosse vera, risalirebbe ai tempi in cui l'attore stava girando la serie televisiva "Il sangue e la rosa". Non è chiaro come i due siano venuti in contatto. L'unica cosa certa è che sono passati moltissimi anni dal presunto flirt. Oggi, Brando Giorgi è felicemente sposato.

All'Isola dei Famosi tra Elisa Isoardi e Brando non sembra essere scattata la "scintilla". I due concorrenti del reality show di Canale 5, sono stati spesso protagonisti di alcuni battibecchi. Tuttavia, Elisa adesso si trova su Playa Esperanza mentre Brando essendo ancora in gara si trova s Playa Reunion.

Brando è il leader della settimana

Durante la puntata di lunedì 12 aprile, Brando Giorgi ha conquistato il titolo di "leader della settimana".

Grazie alla prova vinta, l'attore conosciuto all'anagrafe con il nome di Lelio Sanità di Toppi ha avuto la possibilità di mandare in nomination una concorrente a piacere. Dopo gli screzi avvenuti con Valentia Persia, Brando ha deciso di mandare al televoto proprio la comica romana. Quest'ultima attualmente si trova in nomination con Fariba Tehrani e Roberto Ciufoli.

In puntata Brando ha espresso il suo malcontento sui compagni d'avventura. Addirittura, Giorgi li ha definiti un "branco". L'attore non avendo trovato un punto d'incontro con nessuno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi, ha deciso di proseguire la sua avventura in solitaria. Il 54enne ha deciso di costruire una capanna sull'atollo honduregno e staccarsi dal gruppo.

Valentina Persia potrebbe avere mentito

Brando Giorgi e Valentina Persia sono stati protagonisti di un duro botta e risposta nella precedente puntata dell'Isola dei Famosi. La comica ha invitato il naufrago a non chiamarla "amore" perché non hanno un rapporto così "intimo".

Su Twitter, Sonia Lorenzini ha tirato fuori una foto del passato in cui mostra Brando e Valentina insieme. Questo non significa che i due naufraghi abbiano avuto un flirt, ma Persia potrebbe avere mentito. Valentina infatti, ha detto a Ilary Blasi di non sapere chi fosse Brando prima del reality show.