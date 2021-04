Lunedì 12 aprile, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Dopo essersi sottoposto a 14 giorni di quarantena per essere tornato da un paese estero, Akash Kumar è arrivato in studio per raccontare la sua esperienza in Honduras. Una volta al centro dello studio, Ilary Blasi non si è risparmiata dal lanciare delle frecciatine al concorrente eliminato.

Il precedente

Akash Kumar dopo essere stato eliminato dall'Isola dei Famosi si era scagliato un po' contro tutti. Nel dettaglio, il modello aveva criticato Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

A finire nel mirino dell'ex concorrente era stata anche la conduttrice del reality show di Canale 5.

Scendendo nel dettaglio, in un video pubblicato su Instagram Akash aveva dichiarato di non conocere Ilary Blasi: "Se non fosse stata la moglie di Totti non avrei saputo chi fosse".

La conduttrice punzecchia l'ex naufrago

Arrivato nello studio dove viene trasmesso il reality show di Canale 5, Akash Kumar ha raccontato la sua breve esperienza in Honduras. Il giovane ha spiegato che dopo essere stato lasciato dalla sua compagna, ha vissuto un momento di depressione. Dunque, l'Isola dei Famosi per lui poteva essere un modo per riscattarsi. Tuttavia, dopo una settimana il modello indiano è stato eliminato al televoto contro Drusilla Gucci.

Dopo avere ascoltato l'ex concorrente, Ilary Blasi ha preso la parola. Con l'ironia che da sempre la contraddistingue, la conduttrice romana ha lanciato delle frecciatine a Kumar: "Ciao Akash, benvenuto". Successivamente, la presentatrice ha chiosato: "Io sono Ilary Blasi perché mi sa che non mi conosci tanto". La moglie di Francesco Totti ha poi ringraziato il concorrente per avere preso parte al programma.

Ma non è tutto, perché l'ex naufrago ha riferito di essere in perfetta salute ma stanco e ha spiegato di avere lavorato la mattina. A quel punto Ilary Blasi ha lanciato un ulteriore stoccata: "Ci hai fatto un favore, no?" Il tutto si è concluso con un sorriso da parte di Akash Kumar.

La replica di Akash

Sebbene Akash Kumar durante la diretta abbia preferito non replicare alle frecciatine di Ilary Blasi e Tommaso Zorzi, durante una post pubblicitario ha dedicato una stories di Instagram all'opinionista e alla conduttrice.

In una breve clip, il modello ha affermato soddisfatto: "Ragazzi sono ancora qua, li ho asfaltati, li ho asfaltati". Insomma, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi è sembrato entusiasto per come sia andato il confronto in studio.

Akash oltre a parlare con la conduttrice del reality show di Canale 5, ha avuto anche un confronto con Tommaso Zorzi. Quest'ultimo di fronte alle provocazioni di Kumar, ha deciso di rimanere calmo.