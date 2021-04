Patrizio Faggioli, ex esponente del trono over di Uomini e donne, è stato arrestato in queste ore. Sul protagonista pendeva già un provvedimento cautelare dal 2019 a causa di un furto quando si era infatti trasferito a Cannes per sfuggire all'arresto.

In questi giorni, però, ha fatto ritorno in Italia per rinnovare il passaporto ed è stato arrestato. Il pubblico del talk show pomeridiano di Canale 5 ha avuto modo di conoscerlo nel 2014, quando il cavaliere decise di uscire dallo studio in compagnia di una dama, Soraya.

Lo scippo di cui si è reso protagonista Patrizio Faggioli

Stando a quanto emerso da un quotidiano, nel 2019 Patrizio si era reso protagonista di uno scippo. All'epoca adocchiò una donna mentre camminava per le vie di Sanremo. Quando la "vittima" imboccò una strada abbastanza solitaria, il protagonista le saltò addosso scippandole la borsa che teneva stretta al braccio. All'interno di tale borsetta erano contenuti 1500 euro che la povera malcapitata aveva da poco prelevato in banca. Dopo quell'avvenimento, poi, Patrizio era riuscito ad allontanarsi dall'Italia trasferendosi in Costa Azzurra, precisamente a Cannes.

L'ex cavaliere di Uomini e Donne viene arrestato

Lì Faggioli aveva trovato lavoro e conduceva una vita normalissima.

In questi giorni, però, Patrizio è stato costretto a tornare in Italia per rinnovare il suo passaporto. Il gesto incauto gli è costato abbastanza caro in quanto la polizia lo ha immediatamente arrestato. Attualmente Patrizio ha 57 anni e, per il momento, non è stato reso ancora noto il tempo che dovrà trascorrere in carcere.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ad ogni modo, il pubblico di Uomini e Donne lo aveva conosciuto nel 2014, quando prese parte al talk show pomeridiano.

Il percorso di Patrizio e Soraya nel talk show

Il suo comportamento non ha mai convinto molto i presenti in studio, specie gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Malgrado le critiche continue, però, il cavaliere riuscì a spiazzare tutti in quanto si invaghì della dama Soraya.

Tra i due fu una sorta di colpo di fulmine che, infatti, portò entrambi a lasciare il programma insieme dopo circa dieci giorni di frequentazione all'interno degli studi Elios di Canale 5. A distanza di un po' di tempo, poi, i due tornarono in trasmissione per ragguagliare i fan circa la loro relazione e tutti rimasero piacevolmente colpiti nell'apprendere che entrambi stessero facendo sul serio. Da quel momento in poi, poi, di Patrizio Faggioli si sono perse le tracce, almeno fino a quando nel 2019 il suo nome non tornò alla ribalta per la rapina.